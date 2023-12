Verkehr am Münchner Hauptbahnhof eingestellt – Menschen müssen in Zügen übernachten

Schnee, Schnee und noch viel mehr Schnee. Wegen des heftigen Winterwetters steht das Leben in München und Umgebung weitgehend still.

München – Der Winter ist da. Enorm früh. Und dazu mit Schneefällen, wie es sie schon seit vielen Jahren nicht mehr gab. Die Folgen für viele Menschen sind verheerend. Auch in München. Der Hauptbahnhof in der bayerischen Landeshauptstadt kann vorerst nicht angefahren werden. Der ÖPNV liegt ebenfalls lahm, nach Bussen und Trams bekommen auch die S-Bahnen eine unerwartete Verschnaufpause.

Wintereinbruch in München: Bahn-Passagiere übernachten im Zug

Schnelle Besserung erwartet die Bahn nicht. Im Gegenteil: Die Einschränkungen sollen den ganzen Samstag andauern – mindestens. Da es seit Donnerstagmorgen ununterbrochen schneit, empfiehlt das Unternehmen, „Reisen von und nach München zu verschieben“.

Laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) musste am Ulmer Bahnhof in den frühen Morgenstunden ein aus Stuttgart kommender Zug zur Übernachtungsmöglichkeit umfunktioniert werden. Am Münchner Hauptbahnhof wurde zu diesem Zweck ebenfalls ein Zug bereitgestellt.

Laut einer Sprecherin des Unternehmens lässt sich nicht überblicken, wie viele Züge ihre Fahrten wegen der äußerst widrigen Wetterverhältnisse abbrechen mussten. Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck, zwischen Tutzing im Landkreis Starnberg und Weilheim in Oberbayern sowie zwischen Neukirchen und Vilseck (beides Landkreis Amberg-Sulzbach) mussten Züge wegen umgestürzter Bäume im Bahnhof stehen bleiben. Schienenersatzverkehr wurde aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angeboten.

Einsatz im Schnee: Die Rettungsdienste sind derzeit in und rund um München vielgefragt. © IMAGO / Thomas Vonier

Schneefall in München: Flughafen stellt Betrieb ein – hunderte Flüge annulliert

Auch am Münchner Flughafen geht vorerst nichts mehr. Es bestand jedoch zunächst die Hoffnung, dass ab 12 Uhr der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Am Morgen waren bereits 320 der 760 geplanten Flüge für den Tag annulliert worden. Passagiere sollten sich vor der Anreise zum Airport über den Status ihres Fluges informieren.

Der Deutsche Wetterdienst gibt für den Süden und Südosten Bayerns eine Unwetterwarnung der Stufe 3 heraus. Für die Region „südlich einer Linie von der Oberpfalz bis zum Bodensee“ sei „gebietsweise markanter Schneefall“ zu erwarten. Die Intensität soll bis zum Abend nachlassen, allerdings sei nochmal mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen, „südlich von München ausgreifend bis zum Allgäu und Berchtesgadener Land“ sogar fünf bis zehn Zentimeter, „örtlich im Stau“ bis zu 15 Zentimeter.

Szenen vom Hauptbahnhof: Die Bahn macht schlapp und die Passagiere stranden in München. © fkn

Heftiger Schneefall in München: Polizei warnt Autofahrer – Bäume blockieren Straßen

Gewarnt wird auch davor, dass Straßen „stellenweise unpassierbar sein“ können. Zudem bestehe die Gefahr, dass „Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen“. Autofahrten sollten vermieden werden. Im südlichen Bayern gab es zahlreiche Unfälle, es blieb in den meisten Fällen allerdings bei Sachschäden.

Die Polizei Oberbayern Süd forderte die Bürger auf, zu Hause zu bleiben, Rettungs- und Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften sind demnach stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert.

Die Polizei München bittet darum, auf „unnötige Fahrten“ zu verzichten, bis die Straßen von den Räumdiensten freigeräumt werden. Vor Fahrtbeginn sollte das Auto komplett vom Schnee befreit werden, also auch das Dach. (mg, mit dpa)