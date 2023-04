Junger Mann in München vermisst - er war zuletzt mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest

Polizei hofft auf Hinweise

Ein junger Mann wird in München vermisst. Er war mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. Zuletzt wurde er in einer Gruppe von Jugendlichen gesehen.

München - Vermistenfall in München: Wie die Polizei mitteilt, wird der 32-jährige Raphael Barnickel aus Rheinland-Pfalz in der Landeshauptstadt gesucht. Er befand sich am Freitag, dem 21. April, mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. In einem unbeobachteten Moment gegen 18:50 Uhr entfernte er sich von seiner Mutter und ist seither nicht auffindbar. Dem Bericht nach konnte die Mutter ihren Sohn zuletzt in einer Gruppe von Jugendlichen sehen.

München: Junger Mann vermisst - er war zuletzt mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest

Name: Raphael Barnickel

Alter: 32 Jahre

Größe: 178 cm

Geburtsort: Seattle / USA

Figur: kräftig

Haare: Dunkelblond, kurz

Sprache: Englisch, Deutsch nur gebrochen

Die Polizei München erklärt in der offiziellen Mitteilung weiter: „Der Vermisste ist Autist und geistig erheblich eingeschränkt. Er dürfte deshalb hilflos un dorientierungslos sein. Lebenswichtige Medikamente benötigt er nicht. Zudem ist bekannt, dass der 32-Jährige gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.“