13-jährige Münchnerin vermisst: Sie verließ einfach die Schule und verschwand

Von: Thomas Eldersch

Die 13-jährige Sarah Ali N. wird seit Mittwoch vermisst. © Polizei München

Seit Mittwoch fehlt von einer 13-jährigen Münchnerin jede Spur. Das Mädchen verließ einfach ihre Schule und verschwand. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach ihr.

München – Die Münchner Polizei sucht seit Mittwoch nach einer 13-Jährigen. Die Jugendliche Sarah Ali Nitsche verschwand kurz nach Schulanfang und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei gab jetzt die Beschreibung des Mädchens heraus und hofft, durch die Hilfe der Bevölkerung, die Schülerin wiederzufinden.

Laut Polizei verließ die 13-Jährige am Mittwochmorgen, 27. Juli, wie gewohnt die elterliche Wohnung im Stadtteil Neuperlach. Sie machte sich auf zu ihrer Schule am Krehlebogen in Altperlach. Dort angekommen, unterhielt sie sich gegen 8.10 Uhr mit einer Mitschülerin. Weiter schreibt die Polizei in ihrem Fahndungsaufruf: „Sie entnahm eine Trinkflasche aus ihrem Rucksack und teilte dieser (Mitschülerin, Anm. d. Red.) mit, dass sie nun gehen würde. Im Anschluss verließ die 13-Jährige das Schulgelände und entfernte sich in unbekannte Richtung.“

Bis Donnerstagnachmittag fehlte seitdem jede Spur von ihr. Deshalb entschied man sich bei der Polizei öffentlich nach dem Teenager zu suchen. Die Beamten selbst klapperten bereits mögliche Aufenthaltsorte ab und überprüften die öffentlichen Verkehrsmittel. Zunächst noch ohne Erfolg.

So sieht die vermisste 13-Jährige aus

Die vermisste Sarah Ali wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Geburtsdatum ist der 12. Januar 2009

Sie ist deutsche Staatsbürgerin

Sie ist 164 Zentimeter groß und wiegt etwa 52 Kilogramm, ihr Körperbau ist schlank

Sie hat eine dunkle Augenfarbe und schwarze, lockige, schulterlange Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weiß-graues T-Shirt, eine weiße Jogginghose sowie weiße Turnschuhe der Marke Adidas

Wer die Schülerin gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, soll ich beim Polizeipräsidium München melden. Das Kommissariat 14 hat die Telefonnummer (089) 2 91 00. Man kann Hinweise aber auch an jeder anderen Polizeidienststelle abgeben. (tel)