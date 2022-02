Nach versuchter Tötung: Polizei München fahndet nach Flüchtigem - und hofft auf Hinweise

Von: Thomas Eldersch

Die Polizei München sucht im Zusammenhang eines versuchten Tötungsdelikts nach diesem Mann. © Polizei München

Bei einem Angriff in einer Einrichtung in Waldperlach am Freitag wurde eine Betreuerin schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Die Polizei hofft auf Hinweise.

München - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagmorgen in einer Einrichtung in Waldperlach. Ein 24-Jähriger soll auf eine 33-Jährige eingestochen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Der Mann ist noch flüchtig. Jetzt hofft, die Polizei durch Hinweise aus der Bevölkerung den Verdächtigen zu schnappen.

Versuchte Tötung in München: Verdächtiger ist noch auf der Flucht

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr in einem Wohnprojekt im Münchner Stadtteil Waldperlach, schreibt die Polizei München ihn ihrer Pressemitteilung. Weiter heißt es, es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen Afghanen und der 33-jährigen Betreuerin gekommen. Dabei soll, nach erstem Erkenntnisstand, der Mann mit einem spitzen Gegenstand die Frau schwer verletzt haben. Sie wurde in einem Krankenhaus versorgt. Der potenzielle Täter konnte vom Tatort fliehen.

München: Mordkommission ermittelt in dem Fall

Die Ermittlungen in dem Fall hat mittlerweile die Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bislang noch nicht geschnappt werden. Weiter ist auch der Tathintergrund, -ablauf und -motiv unklar. Inzwischen gibt es auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 24-Jährigen. Diese wurde durch das Amtsgericht München bestätigt.

Wer also den gesuchten Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Hinweise nimmt das Kommissariat 11 unter der Telefonnummer (089) 2 91 00 auf. Man kann sich aber auch bei jeder anderen Dienststelle oder über die 110 melden. (tel)