Feiern wie im Jahr 1905 - welche Promis heute bei der Vorstadthochzeit im Hofbräuhaus auf der Bühne stehen

Tradition erleben

+ © Engelbert Jost Vorstadthochzeit in München heißt Tanzen und Feiern. © Engelbert Jost

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sophia Oberhuber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer am Freitagabend in der Innenstadt auf Menschen mit Zylinder, pompösen Frisuren und historischen Kleidern trifft, sollte sich nicht wundern. Denn heute steigt die Vorstadthochzeit im Hofbräuhaus. Was hinter der Tradition steckt.

München - Frack, Rüschenkleider und ausgefallene Hüte: Wer heute Abend die Türen zum Saal des Hofbräuhauses öffnet, der begibt sich auf eine Zeitreise. Dann ist statt 2023 plötzlich 1905. Die Münchner Vorstädter Leopoldine Luchsinger und Theophil Wirtsbrunner geben sich das Jawort. Das feiern sie mit hunderten Gästen.

Hinter den Brautleuten und deren Familien stecken aber Schauspieler. Die Gäste sind nicht wirklich zu einer Heirat eingeladen, sondern haben Eintrittskarten gekauft. Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist es nämlich endlich wieder Zeit für Münchens wohl spektakulärsten Ball: die Vorstadthochzeit.

+ Richard Süßmeier (Mitte) auf der Vorstadthochzeit im Jahr 1978. © Heinz Gebhart

Das Fest fand im Jahr 1908 erstmals statt. Die Idee dazu stammte vom Karikaturisten Karl Arnold. „Es ging darum, sich über den schlechten Geschmack der Vorstadt lustig zu machen“, sagt Anton Leiss-Huber, Vereinsvorstand. Im heutigen Verständnis sei es eine Art „Bad-Taste-Party“ gewesen, die die Münchner Künstlerszene Anfang des 20. Jahrhunderts kreierte.

Bei der Vorstadthochzeit in München spielen jedes Jahr andere Schauspieler das Brautpaar für einen Tag

Das Theaterstück, das die Schauspieler aufführen, bleibt in seinem Grundgerüst jedes Jahr gleich. Es wird eine Hochzeit gefeiert, es wird gegessen und getrunken und natürlich getanzt. Welche Charaktere sich da aber ehelichen, welche Familien aufeinandertreffen – all das ändert sich von Jahr zu Jahr.

Heuer heiratet Leopoldine Luchsinger ihren Theophil Wirtsbrunner, gespielt von den „Dahoam is Dahoam“-Darstellern Anita Eichhorn und Markus Baumeister.

+ Markus Baumeister spielt auf der diesjährigen Vorstadthochzeit den Bräutigam. © privat

München: „Dahoam is Dahoam“-Darstellerin Anita Eichhorn freut sich auf ihre Rolle der Braut

„Es ist eine riesengroße Ehre, dabei zu sein“, schwärmt Eichhorn. Die Braut freut sich besonders auf ihren skurrilen Charakter. Denn so viel verrät Eichhorn vorweg: „Ich werde sehr viel weinen.“ Leiss-Huber hat den Fokus der diesjährigen Aufführung weg vom Brautpaar gelegt. „Ich wollte, dass zwei Mütter die Show schmeißen“, sagt er. Also tragen die beiden große, geschmacklose Roben und stehlen dem Brautpaar die Show.

+ Die Braut, die sich für einen Tag traut: Anita Eichhorn bei der Kostümprobe für die Vorstadthochzeit. © privat

Das Spektakel zieht seit jeher hunderte Münchner an, ob Künstler und Promis oder einfach nur diejenigen, die sich gerne verkleiden und die Tradition feiern. Denn rein kommt nur, wer im Kostüm der Jahrhundertwende oder historischer Tracht erscheint. „Es ist immer noch das, was es 1905 war“, sagt Leiss-Huber. Drei Monate der Vollzeit-Vorbereitung liegen hinter ihm. Am meisten freut er sich darauf, wenn’s losgeht. Ganz wie bei einer echten Hochzeit also.

Eintrittskarten zu je 89 Euro (inkl. Drei-Gang-Menü) gibt es noch an der Abendkasse im Hofbräuhaus, Platzl 9. Beginn: 19.30 Uhr. Einlass nur im Kostüm.