Münchner Wahrzeichen wird zwei Jahre verdeckt

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Das frühere Karstadt-Kaufhaus „Karstadt Sports“. Am Rand des Bildes ist das Brunnenbuberl zu sehen. © Marcus Schlaf

Dieser Brunnen ist besonders im Winter eine Attraktion in der Münchner Fußgängerzone. Jetzt muss das kühle Nass am historischen Wasserspiel abgestellt werden. Der Grund ist überraschend - und hängt mit den finanziellen Schwierigkeiten der Karstadt-Warenhäuser zusammen.

Er ist ein echtes Unikat: Der Brunnen an der Neuhauser Straße 20 in direkter Nähe zum Stachus. Denn während die meisten Brunnen in München im Winter abgedeckt sind, um sie vor Frostschäden zu schützen, sprudelt hier das Wasser munter weiter und es bilden sich an kalten Tagen bizarre Eisformationen. Darunter verschwindet das Brunnenbuberl beinahe, die Statue wird dann zum Blickfang dieses eisigen Gesamtkunstwerks. Damit ist jetzt erstmal Schluss: Denn ab dem morgigen Dienstag, 15. Februar, wird dem Wahrzeichen das Wasser abgedreht - für zwei lange Jahre!

Das Brunnenbüberl ist eine historische Sehenswürdigkeit in München. © Marcus Schlaf

Der Grund hat mit der Lage des Brunnens und mit den Schwierigkeiten, in die der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) geraten war, zu tun. Denn in dem Gebäude, an dem der Brunnen steht, war über viele Jahre das Sport-Kaufhaus „Karstadt Sports“ untergebracht. Im Sommer 2020 wurde bekannt, dass Galeria Karstadt Kaufhof 20 der 30 Filialen der Sportladenkette schließen will. Im Oktober 2020 wurde den Mitarbeitern am Stachus gekündigt. Nach vier Jahrzehnten endete dort die Karstadt-Ära.

Gebäude am Stachus wird auf Vordermann gebracht - bis 2024 wird hier gewerkelt

Jetzt wird das Gebäude generalsaniert. Und deshalb hat sich die Stadt dazu entschieden, den Brunnen mit einer Holzabdeckung zu verschalen. Diese dient also nicht dem Schutz vor Eis, sondern soll Beschädigungen während der Bauarbeiten verhindern. Bis Anfang 2024 soll hier gewerkelt werden, solange verschwindet also auch das Brunnenbuberl hinter einem Holzverschlag.

Das Brunnenbüberl ist eine historische Sehenswürdigkeit in München. © Marcus Schlaf

Brunnen mit viel Historie

Die Figur hat übrigens eine bewegte Geschichte hinter sich - im wahrsten Sinne des Wortes. Am 22. September 1895 wurde er zunächst hinter dem großen Kiosk am Karlsplatz in einer Grünanlage auf der Sonnenstraße aufgestellt. Diese Grünanlagen fielen in den 1960er-Jahren der Umgestaltung der Sonnenstraße zum Opfer, die Statue wurde zunächst eingelagert. Nachdem die Neuhauser Straße zur Fußgängerzone wurde, kam das Brunnenbuberl am Karlstor zum Einsatz.

Lesen Sie auch Früher war hier Karstadt Sports zu Hause - jetzt wird am Stachus geforscht Ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft zieht in die ehemalige Filiale von Karstadt Sports. Büros statt Einzelhandel: Damit zeichnet sich in der Fußgängerzone ein Trend ab. Früher war hier Karstadt Sports zu Hause - jetzt wird am Stachus geforscht Ein „modernes, flexibles Mixed-Use-Gebäude“ soll es werden: Ambitionierte Pläne für Geschäftshaus am Stachus Das Karstadt-Sports-Gebäude hat eine lange Geschichte in München. Künftig soll dort mehr als ein Händler Platz finden. Der Umbau beginnt in Kürze. Ein „modernes, flexibles Mixed-Use-Gebäude“ soll es werden: Ambitionierte Pläne für Geschäftshaus am Stachus

Forschungszentrum soll am Karlstor einziehen

In das Gebäude an der Neuhauser Straße 20 zieht das MaxPlanck-Institut für Innovation und Wettbewerb ein. Den Umbau nimmt das Immobilienunternehmen Accumulata für die Gebäudebesitzerin Euro Real Estate in die Hände.