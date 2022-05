Wie ein Bier zwei Städte verbindet

Von: Marc Kniepkamp

Dieses Jahr feiert die Landeshauptstadt München das 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Sapporo. Der Verein Münchner Brauereien steuert anlässlich dieses Jubiläums ein Partnerschaftsbier bei. © Hannes Magerstaedt

Gibt es einen besseren Grund zum Anstoßen als ein rundes Jubiläum? Wohl kaum. Und so haben sich die Städte München und Sapporo entschieden, ihre seit 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit einem Jubiläumsbier zu begehen. Wir sagen, wo es ausgeschenkt wird.

Die Geschichte dieser Städtepartnerschaft ist eine ganz besondere. Seit 1972 sind München und das japanische Sapporo mittlerweile verbunden. Der Grund dafür: München richtete 1972 die olympischen Sommerspiele aus, Sapporo war Gastgeber für die Winterspiele im selben Jahr. Doch die Städte verbindet mehr als nur der Sport.

Sapporo und München sind bekannt für ihre Biertradition. Für München muss man diesen Status nicht näher erläutern, die Stichwörter Biergarten und Oktoberfest dürften genügen. Aber Sapporo? „Bier erfreut sich auch in Japan großer Beliebtheit“, erklärt der japanische Generalkonsul Nobutaka Maekawa. Er führt weiter aus: „Die Geschichte des Bieres in Japan begann mit der Erschließung Hokkaidos im 19. Jahrhundert, als die erste Brauerei Japans in Sapporo errichtet wurde. Seither gilt die Stadt Sapporo als einer der Geburtsorte und wichtiger Repräsentant japanischen Bieres.“

Die Conclusio: Bier stellt das verbindende Element zwischen den beiden Städten dar. Also kam von der Stadt München die Anregung, gemeinsam für das Jubiläum ein Partnerschaftsbier zu produzieren. Und das soll schnell gehen: Am heutigen Mittwoch, 18. Mai, wurde der Brauprozess am Nockherberg offiziell gestartet. Die sechs Braumeister der Mitglieder des Vereins Münchener Brauereien tun sich nun zusammen, um zeitnah den Sud für das Bier anzusetzen.

Auf den Moment, an dem sie das Partnerschaftsbier in der Hand hält, freut sich Bürgermeisterin Katrin Habenschaden schon sehr: „„50 Jahre Städtepartnerschaft München-Sapporo sind ein Grund zum Feiern – und zum Anstoßen.“ Angesichts der gemeinsamen Bier-Tradition sei es „kein Wunder, dass es damals schnell gefunkt hat zwischen unseren Städten“.

Für Olympiapark-Sprecher Tobias Kohler kommt das Helle gerade recht. „„Ein Jubiläums-Bier haben wir uns immer gewünscht. Dass es nun ein Partnerschaftsbier der Olympia-Städte Sapporo und München gibt, finden wir großartig.“ Noch großartiger ist freilich, dass das Bier in der Jubiläumswoche vom 1. bis 9. Juli exklusiv im Olympiapark ausgeschenkt wird. „Das Partnerschaftsbier wird daher in diesem Zeitraum das einzige Helle im Park sein und man kann es auch nur hier bekommen“, sagt Kohler.