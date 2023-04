„War deutlich erkennbar“: TV-Star Victoria Swarovski (29) beging mysteriöses Delikt – Polizist überführt sie

Von: Andreas Thieme

Victoria Swarovski (29) fuhr mit Handy am Steuer und kassierte eine Geldbuße © Rolf Vennenbernd

Schlechte Nachrichten für Victoria Swarovski (29): Die RTL-Moderatorin hatte Ärger mit der Münchner Polizei, weil sie ein Delikt begangen hatte. Jetzt musste sie sogar vor Gericht - und erhielt eine Strafe.

München – Morgen Abend wird sie wieder Millionen Fernseh-Zuschauer begeistern: Als Moderatorin der RTL-Show „Let‘s Dance“ ist Victoria Swarovski (29) längst eine feste Größe der Abendunterhaltung. Umso größer war nun das Interesse an einem Gerichtsprozess, der sich in München um die österreichische Society-Lady dreht.

Denn Swarovski war am 27. September 2022 in Unterföhring von der Polizei gestoppt worden. Tatvorwurf: Handy am Steuer. Dafür kassierte die Moderatorin einen Bußgeldbescheid vom Kreisverwaltungsreferat und sollte 100 Euro zahlen sowie einen Punkt in Flensburg kassieren. So sieht es die Verkehrssünderkartei bei Handyverstößen am Steuer regulär vor. Doch Society-Lady wollte das nicht akzeptieren – trotz der Aussagen zweier Polizisten. Sie hatte also Einspruch eingelegt, deshalb ging die Sache vor Gericht.

Victoria Swarovski (29) muss wegen Verkehrsdelikt blechen

Dort sagte jetzt ein Beamter aus: Er habe Swarovski mit seiner Kollegin vom Eichenweg aus beobachtet, wie sie entlang der Münchner Straße fuhr. „Sie hielt ein dunkles Smartphone in der rechten Hand auf Gesichtshöhe. Sprechbewegungen waren deutlich erkennbar“, sagte der Polizist.

Damit war die Tat bewiesen – und der Prozess für ein paar Minuten unterbrochen. In der Pause telefoniere Anwalt Markus Frank - direkt im Anschluss räumte er dann die Vorwürfe für Victoria Swarovski ein und zog den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zurück. Swarovski selbst wurde übrigens vom persönlichen Erscheinen entbunden. Denn: Morgen Abend führt sie wieder bei Let‘s Dance durch die Sendung. Maximal zehn Punkte gibt’s dort von der Jury für heiße Tänze – vor Gericht genügte Swarovski dagegen einer. Auf recht rutschigem Parkett...