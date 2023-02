Kehr-Aus bei der Münchner Straßenreinigung: Warnstreik zum Faschingsausklang

Von: Klaus Vick

Die Kehrmaschinen werden am Faschingsdienstag und am Aschermittwoch nicht unterwegs sein. © Reinhard Kurzendörfer

Zum Faschings-Finale versteht die Straßenreinigung in München keinen Spaß. Die Tarifverhandlungen sind in einer Sackgasse, jetzt gibt‘s einen Warnstreik und der Müll bleibt liegen.

Fast 6000 Tonnen Müll beseitigen die Mitarbeiter der Münchner Straßenreinigung pro Jahr - allein innerhalb des Mittleren Rings. Teils beginnen sie schon um vier Uhr morgens mit ihrem Job. Zum Faschingsausklang dürfte in der Altstadt allerdings einiges an Unrat liegen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Straßenreinigung am Faschingsdienstag und am Aschermittwoch zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen!

München: Fast 6000 Tonnen Müll beseitigt Straßenreinigung pro Jahr im Innenbereich der Stadt

Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die 2,4 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes. Die Gewerkschaften fordern wegen der hohen Inflation für eine Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber lehnen dies ab. Am 22. Februar werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt.

Ole Wakulat, Verdi-Sprecher für die Straßenreinigung, sagt: „Die Mitarbeiter in den unteren Lohntabellen sind die Stütze der Gesellschaft und müssen unbedingt berücksichtigt werden.“ Mit dem Streik zum Faschingshöhepunkt werde sichtbar, was es bedeuten würde, wenn es die Straßenreinigung der Stadt nicht gäbe. Diese ist außer für die Müllbeseitigung auch für den Winterdienst zuständig. Heinrich Birner, Verdi-Geschäftsführer München und Region, kündigt an, die Streikaktionen auszuweiten, sollten die Arbeitgeber kein „substanzielles Angebot auf den Tisch legen, mit dem die Menschen im teuren Ballungsraum München über die Runden kommen können“.

Verdi-Sprecher Heinrich Birner. © Markus Götzfried

Am Freitag war am Flughafen München der Betrieb still gestanden. Laut Verdi-Chef Frank Werneke könnte dies nur der Vorgeschmack auf großflächigere Arbeitsniederlegungen an Flughäfen, im ÖPNV und in Kitas gewesen sein. Auch der Beamtenbund droht mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Mit Spannung erwartet wird auch das Ergebnis der Urabstimmung über einen Arbeitskampf bei der Deutschen Post. kv,