Warum am Parkplatz des Tierparks Hellabrunn plötzlich die Schranken abgebaut wurden

Von: Marc Kniepkamp

Parkplatz am Tierpark Siebenbrunner Straße mit Schranken. Diese sind im März 2023 abgebaut worden. © Klaus Haag

Besucher des Tierparks Hellabrunn reiben sich derzeit verwundert die Augen: Die Schranken am Parkplatz Siebenbrunner Straße sind weg. Wir erklären, was das bedeutet.

Moderne Zeiten am Parkplatz des Tierpark Hellabrunn: Seit gestern sind die Schranken am Parkplatz P2 an der Siebenbrunner Straße abgebaut. Das bedeutet aber nicht, dass Zoobesucher künftig kostenfrei parken, an dem Standort wurde vielmehr ein neues, schrankenfreies Parkraumsystem installiert.

München: Am Tierpark Hellabrunn wird das Kfz-Kennzeichen jetzt automatisch erfasst

Das funktioniert so: Bei der Einfahrt wird das Kennzeichen des Fahrzeugs automatisch erfasst. Es ist also kein Parkticket mehr nötig. Bezahlt wird nach dem Tierparkbesuch und vor der Ausfahrt aus dem Parkplatz – entweder mit der „Easy Park“-App auf dem Handy oder am Automaten. Dort muss der Parkende zur Identifikation sein Autokennzeichen eingeben. Nach dem Bezahlen hat man 20 Minuten Zeit, um den Parkplatz zu verlassen – dabei wird das Kennzeichen erneut gelesen.

Die neue Regelung gilt übrigens nur für Parkplatz P2. Der Parkplatz P1 an der Tierparkstraße wird vom Bayerischen Roten Kreuz bewirtschaftet, hier sitzt ein Parkwächter und sammelt die Gebühren ein.

Die Hoffnung: Weniger Staus bei der Parkplatzsuche

Tierpark-Chef Rasem Baban hofft mit dem neuen System am Parkplatz P2 insbesondere auf weniger Staus beim Ein- und Ausfahren - schließlich muss man künftig nicht mehr abbremsen. „Gerade jetzt wo das Wetter wieder schöner wird, können wir anhand des hohen Verkehrsaufkommens sehen, wie wichtig ein modernes Parksystem für uns als Tierpark ist“, sagt Baban.

Bei der Technik arbeitet der Tierpark übrigens mit einer Münchner Firma zusammen, der Peter Park System GmbH. Deren Geschäftsführer Maximilian Schlereth freut sich über die Kooperation - und zerstreut mögliche Sorgen rund um den Datenschutz: „Detaillierte Abfragen erfolgen nur dann beim Kraftfahrtbundesamt, wenn ein Parkverstoß, wie etwa das Nichtzahlen des Entgelts oder die Überschreitung der Höchstparkdauer von 24 Stunden vorliegen.“

Tierpark-Chef: Der Preis bleibt gleich

Für viele Besucher dürfte die wichtigste Frage die nach den Kosten sein. Hier ändert sich nichts, wie Tierpark-Chef Baban klarstellt: „Der Preis von sechs Euro für 24 Stunden bleibt gleich.“ Schwerbehinderte können weiterhin kostenfrei parken - auf beiden Parkplätzten steht eine begrenzte Zahl von Behindertenparkplätzen zur Verfügung. Allerdings scheint es ratsam, es zunächst lieber auf Parkplatz P1 zu versuchen: Dort ist das Parken mit sichtbar hinterlegten Nachweis kostenfrei. Am schrankenlosen Parkplatz P2 müssen die entsprechenden Nachweise per E-Mail mit Angabe des Kfz-Kennzeichens an den Parkdienstleister geschickt werden - ein etwas höherer Aufwand.