Streit um Mietzahlungen: Alfons Schuhbeck muss schon wieder vor Gericht - Verliert er seine Wohnung?

Von: Andreas Thieme

Schon wieder Gerichtsärger für Alfons Schuhbeck! Der Star-Koch hat Stress mit seinem Vermieter - denn angeblich hat Schuhbeck die Miete für seine Wohnung am Platzl gar nicht oder zu spät gezahlt. Deshalb wird er jetzt auf Räumung verklagt. Im Mai kommt es in München zum Prozess.

München - Nächster Schlamassel für Alfons Schuhbeck (73): Er muss schon wieder vor Gericht. Die Messerschmitt Stiftung verklagt den Star-Koch auf Räumung seiner Privat-Wohnung am Platzl 4. Die hat er bei der Stiftung gemietet - doch mit ihr hat Schuhbeck seit Monaten Ärger. Das Münchner Amtsgericht bestätigt den Zivilprozess auf Nachfrage. „Als Hauptverhandlungstermin in dem mietrechtlichen Verfahren zur Räumung der Wohnung am Platzl ist der 9. Mai vorgesehen“, sagt Gerichtssprecher Martin Swoboda.

Worum geht es in dem aktuellen Verfahren? Grund der Räumungsklage waren zunächst vorgetragene Mietrückstände. So hat es die Messerschmitt-Stiftung in der Klage vorgebracht, die in sechs Wochen am Amtsgericht verhandelt wird. Die Interpretation der Zahlen ist kompliziert - daher könnte es mittlerweile auch um eine verspätete Zahlung der Miete gehen.

Zum Prozess wird auch der Star-Koch erwartet - schließlich geht es für ihn um seine Wohnung. Schuhbeck habe „keine andere Heimat“, sagt sein Anwalt Dr. Joachim Borggräfe. Die Mietrückstände hatte er zuletzt noch bestritten - trotzdem geht die Sache jetzt vor den Richter. Der nächste Gerichtsstress also für Schuhbeck! Erst im Oktober 2022 war er wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil hat der Star-Koch angegriffen. Aktuell läuft die Revision, die demnächst auch der Bundesgerichtshof prüfen wird - das Verfahren kann sich noch monatelang hinziehen . Währenddessen arbeitet Schuhbeck weiter auf Honorarbasis als Berater der Schuhbecks Company GmbH, die unter anderem den Gewürzladen am Platzl führt.

Gegen die Firma hatte die Messerschmitt Stiftung ebenfalls auf Räumung geklagt - und gewonnen. Seit 15. März ist der Titel vollstreckbar. Am Amtsgericht wurde diesbezüglich aber noch kein Vollstreckungsauftrag beantragt, bestätigt Swoboda. Zuletzt sah es nach einer Einigung aus. Denn die Mietschulden für den Laden hatte die Schuhbeck-Firma über Anwalt Borggräfe beglichen: Er überwies am 15. März rund 350 000 Euro. „Bei mir wird nix geräumt“, bestätigte Schuhbeck der tz dann am Telefon.

Ob das auch für seine Privatwohnung gilt? Das muss der neue Gerichtsprozess zeigen. Die Messerschmitt Stiftung und Schuhbeck wollten sich nicht zum Fall äußern.