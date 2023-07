Wegen Schuhbeck-Pleite: Musikproduzent Ralph Siegel steht dem Starkoch zur Seite – „Für mich unerträglich“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbeck ist pleite - und das Finanzamt sitzt ihm im Nacken. Weil Gläubiger Millionen vom Star-Koch fordern, hat er einen offenen Brief geschrieben und bittet um Gnade.

München - Er hat Millionenschulden - deshalb hat das Münchner Finanzamt ein Verfahren wegen Privatinsolvenz gegen Alfons Schuhbeck (74) angestrengt (tz berichtete). Kurz vor seinem Haftantritt wegen Steuerhinterziehung ein weiterer Nackenschlag für den Star-Koch! Doch jetzt springt ihm ein Spezl zur Seite: Musikproduzent Ralph Siegel (77).

Alfons Schuhbeck mit seinem Spezl Ralph Siegel © imago stock

Bitte an Glübiger: Einen Monat Zeit für eine Antwort

In einem offenen Brief bittet er Schuhbecks Gläubiger (laut Insolvenzverwalter sind es 30!), ihre Forderungen nicht geltend zu machen. Laut Insolvenzverfahren hätten die Gläubiger dazu bis zum 9. August Zeit. Am 13. September soll es dann zu einer Gläubigerversammlung kommen - erst dann wird klar sein, welche Ansprüche überhaupt noch gegen Schuhbeck durchsetzbar sind.

Sein Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann sagte der tz: Schuhbecks Steuerschulden haben zum Insolvenzverfahren geführt, aber der Star-Koch hat auch privat immense Schulden. Diese seien sogar höher als die Steuerschulden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München: Wegen Schuhbeck-Insolvenz bittet Musikproduzent Ralph Siegel die Gläubiger um Milde

Pohlmanns Auftrag: Er muss jetzt „alles, was verwertbar ist“ versuchen zu verwerten - unter Berücksichtigung der Pfändungsschutzregeln. Eine Vorstellung, die Ralph Siegel Sorgen macht: „Dass Alfons nach Erfüllung seiner Haftstrafe nach Hause kommt und dort leere Zimmer und Schränke vorfindet - seine Preise, Urkunden und Wertschätzungen aller Art versteigert oder verhökert werden - ist für mich geradezu unerträglich.“ Er bitte deshalb für Milde für Schuhbeck!

Rechtlich gesehen ist es dafür zu spät, denn zumindest das Finanzamt wird seine Ansprüche durchsetzen. Das Insolvenzverfahren dauert bis zu drei Jahre - selbst, wenn Schuhbeck im Knast arbeitet, müsste er Teile seiner Einnahmen an die Gläubiger abführen. Unklar ist, wann die Haft beginnt: Die Ladung wurde noch nicht verschickt, bestätigt die Staatsanwaltschaft München.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.