Wegen Straßenblockade in München: Amtsgericht verurteilt Pattex-Pater – doch sein Urteil ist ein Witz

Von: Andreas Thieme

Teilen

Jesuitenpater Jörg Alt klebte sich im Oktober am Stachus fest © Oliver Bodmer

Ein Pater, der sich im Oktober am Stachus festgeklebt hatte, muss nur zehn Euro Strafe zahlen. Das Urteil om Münchner Amtsgericht zum Klima-Kleber verblüfft.

München – Über dieses Urteil wird noch zu reden sein: Wegen der Beteiligung an einer Straßenblockade am Stachus hat das Amtsgericht den Jesuiten Jörg Alt (61) und zwei weitere Klimaaktivisten gestern schuldig gesprochen. Doch ihre Strafe überrascht: Pattex-Pater Jörg Alt muss nur symbolische zehn Euro zahlen! Auch seine Mitstreiter kamen günstig davon.

Amtsrichterin Schad sah zwar den Tatbestand der Nötigung erfüllt. Sie ließ in ihrer Urteilsbegründung aber deutliche Sympathie für das Anliegen der Klima-Kleber durchklingen. Diese seien „hochgebildet“ und nähmen sich zweifellos eines der drängendsten Probleme der Gegenwart an. „Ihre Aktion wird der Klimabewegung helfen“, sagte die Richterin - auch zur Überraschung einiger Richter-Kollegen. Denn vor vier Wochen erst wurden in Heilbronn (Baden-Württemberg) drei Aktivisten für ähnliche Taten für drei Monate in den Knast geschickt - auch, weil sie angekündigt hatten, erneut Straßen-Blockaden durchführen zu wollen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Pattex-Pater klebt sich am Stachus fest – Richterin zeigt deutliche Sympathie

Derlei Absichten hatten auch in Münchner Verfahren etliche Angeklagte vorgebracht, doch sie kamen mit Geldstrafen davon. Über die angeblich so harte bayerische Justiz schmunzeln die Klima-Kleber, die stets angeben, kaum oder gar kein Einkommen zu haben. So auch Jörg Alt: Er verfüge als Ordensmann über „gar kein Einkommen“. Entsprechend winzig fiel seine Geldstrafe für das Festkleben am 28. Oktober 2022 auf der Sonnenstraße aus. Dort hatte der angepappte Pater kurze Vorlesungen gehalten und muss nun zehn Tagessätze in Höhe von einem Euro zahlen.

„Bei der Abwägung habe ich das Demokratiegebot höher als das ebenfalls im Grundgesetz verankerte Klimaschutzgebot gewichtet“, begründete die Richterin - und betonte den Zeitdruck bei Klimaschutzmaßnahmen, auf den auch die Angeklagten verwiesen hatten. „Es kann durchaus sein, dass die Politik erst aufwacht, wenn es zu spät ist“, mahnte die Richterin. Pikant: Eben diesen Grund hatten angeklagte Klima-Aktivisten in München stets hervorgebracht - und ihre Klebe-Aktionen gerechtfertigt. Fazit der Richterin: „Man kann solchen Protestformen nicht von vornherein die Rechtfertigung absprechen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.