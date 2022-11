Schwerlasttransport bringt Christbaum an den Marienplatz: „Sind schon sehr stolz drauf“

Von: Sophia Oberhuber

Der Christkindlmarkt am Marienplatz in München hat seinen Weihnachtsbaum bekommen. Er stammt zum dritten Mal in Folge aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

München – Fünf Jahrzehnte lang stand die Sibirische Weißtanne im Garten der Familie Schaan in Hohenpeißenberg im Kreis Weilheim-Schongau. Jetzt trat der Baum eine 75 Kilometer lange Reise an, die am frühen Donnerstagmorgen (3. November) auf dem Marienplatz endete. Der ehemalige Gartenbaum ist in diesem Winter der bekannteste Christbaum Münchens. Ab dem 21. November werden ihn, das tannengrüne Wahrzeichen des Christkindlmarktes auf dem Marienplatz, täglich viele Tausend Menschen bestaunen.

Weihnachten 2022 in München: Christbaum am Marienplatz aufgestellt

„Wir sind schon sehr stolz drauf“, sagte Daniela Schaan, als die Münchner Berufsfeuerwehr die Schaansche Tanne am Donnerstag vor dem Rathaus aufstellte. Um zwei Uhr morgens brachte der Schwerlasttransport den Baum nach München. Die Tanne hätte so oder so aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, weil eine Stromleitung durch die Äste führte. So entschied sich das Landratsamt in Absprache mit Familie Schaan, die Weißtanne als Christbaum für den Marienplatz anzumelden.

Feuerwehrleute stellen mit Hilfe eines Krans den Christbaum auf dem Marienplatz auf. © Lennart Preiss/dpa

Damit stammt die Tanne bereits zum dritten Mal in Folge aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Landrätin Andrea Jochner-Weiß freut sich und hofft, dass der Baum seinen Teil zu einem schönen Weihnachtsfest trotz schwieriger Zeiten beitragen kann. „Ich glaube, wir brauchen alle dringend einen Christbaum, der uns Licht für unsere Seele und Frieden schenkt“, sagte Jochner-Weiß am Donnerstag.

Das sah Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner ganz ähnlich: „Gerade in diesem Jahr sendet der Christbaum für viele Menschen eine Botschaft der Hoffnung aus, die in schwierigen Zeiten umso wichtiger ist. Ich kann es kaum erwarten, unseren Christbaum im vollen Glanz zu erleben.“

München: Christkindlmarkt 2022 wird am 21. November eröffnet

Bis die Lichter am Baum aber tatsächlich angehen, dauert es noch ein wenig. Ab 7. November beginnen Mitarbeiter des städtischen Baureferats, Abteilung Straßenbeleuchtung, die Tanne mit Lichterketten zu schmücken. Im Rahmen der Eröffnung des Christkindlmarkts am 21. November, 17 Uhr, übergibt Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit Landrätin Jochner-Weiß dann die Baumspende offiziell der Münchner Bevölkerung.

Doch auch nach Weihnachten ist die Karriere der Tanne aus dem Garten der Familie Schaan noch nicht vorbei. Denn vielleicht kommt sie im Frühjahr wieder zum Einsatz - dann aber als Maibaum. Wer Interesse hat, wendet sich unter 089/23 39 26 05 an die Stadt.