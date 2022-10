Alle Änderungen im Überblick: So trifft die Energiekrise die Münchner Weihnachtsmärkte im Winter

Von: Nina Bautz

Im Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz fallen aus Energiespargründen heuer fast alle Scheinwerfer weg. Außerdem gibt es kein Bühnenprogramm. © Sigi Jantz

Strom ist spürbar teurer geworden - das wirkt sich in München auch auf die Weihnachtsmärkte aus. Die Veranstalter ändern Beleuchtung, Bühnenprogramme und mehr.

München - Das Tollwood verzichtet heuer auf drei Zelte, die Stadt verkürzt die Beleuchtungszeiten für Christbaum und Weihnachtsmarkt am Marienplatz (wir berichteten): Auch das Christkindl muss in der Energiekrise sparen! Klar ist, was Lichtkünstler Manfred Beck von der Agentur „mbeam“ sagt: „Das Credo ist in diesem Jahr Reduktion. Bei vielen ist eine große Unsicherheit da, weil Beleuchtung negativ ausgelegt werden kann.“

Welche Märkte und Händler sparen heuer Energie ein? Wir haben nachgefragt. Auffällig: Bei einigen Märkten in München gibt es dieses Jahr weniger Stände – weil viele Händler in der Pandemie aufgegeben haben.

Christkindlmärkte in München 2022: Energiekrise zwingt Veranstalter zum Sparen

Weihnachtsdorf in der Residenz: Von den 26 Scheinwerfern der Außenbeleuchtung sollen höchstens zwei erhalten bleiben – für die Notausgänge. Die übrige Beleuchtung wird erst bei Dunkelheit einsetzen. Auf das Live-Bühnenprogramm verzichten die Veranstalter heuer ganz.

Pink Christmas: Live-Shows finden nur an den vier Sonntagen und nicht mehr täglich statt. Die Gastro-Stände versuchen, von Strom auf Propangas umzustellen.

Haidhauser Weihnachtsmarkt: Die Beleuchtung soll um 21 Uhr statt 22 Uhr ausgehen, Richtung Rosenheimer Platz gibt es weniger Lichter.

Neuhauser Weihnachtsmarkt: Die vier Christbäume um den Maibaum wird es nicht geben, der Lichterteppich fällt weg. Die Beleuchtung an der Südseite startet statt um 10 Uhr um 17 Uhr.

München: Energiekrise verändert Charakter zahlreicher Weihnachtsmärkte

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt, Wittelsbacherplatz: Viele Musikgruppen werden unplugged statt elektrisch verstärkt spielen, einige Gastronomen von Elektrobetrieb auf Propangasflaschen umstellen.

Promenadeplatz: Hier sollen nur 70 Prozent der Lampen brennen – und auch die nur mit verkürzter Laufzeit. Los geht es nicht wie sonst Mitte November, sondern wohl erst einige Tage später.

Brienner Straße: Statt der 18 gibt es heuer nur 16 strahlende Kronleuchter – mit reduzierter Einschaltzeit.

Maximilianstraße: Hier ist noch nicht klar, ob die privat finanzierte Beleuchtung kommt.

Münz-Arcaden: Die Händler verzichten heuer auf Beleuchtung.

Die Christkindl-Tram fährt dieses Jahr gar nicht. Hintergrund ist aber nicht die Energiekrise, sondern Corona, so die MVG.

