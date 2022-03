Schlag gegen Welpen-Mafia: Tapfere Münchnerin legt illegalen Händlern das Handwerk

Von: Claudia Schuri

Zufrieden: Melanie Schmidt nach der erfolgreichen Aktion mit einem der Dackelwelpen. © Markus Götzfried

Sie legt illegalen Welpenhändlern das Handwerk: die Münchner Tierschützerin Melanie Schmidt (Name geändert). Erneut hat sie putzige Tierbabys aus den Fängen der Hunde-Mafia befreit.

München - Ein Händler aus Polen hatte über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen fünf Dackel-Welpen sowie Australian Shepherd-Hunde angeboten. „Ohne Genehmigung und ohne gültige Tollwut-Schutzimpfung“, sagt Schmidt. „Ein Nachbar in Polen hat auch noch Chihuahuas im Angebot.“

München: Frau stellt Hunde-Mafia eine Falle

Eine Frau aus Regensburg habe schließlich den Kontakt zu ihr vermittelt und als Dolmetscherin fungiert. Melanie Schmidt gab vor, zwei Dackel für je 900 Euro kaufen zu wollen – doch in Wirklichkeit stellte sie dem Händler, der schon seit zwei Jahren Welpen nach Deutschland verkauft, eine Falle.

Sonntagmittag, 6. März, fand in der Nähe des Karl-Preis-Platzes die Übergabe der Hunde statt. Zwei Männer in einem weißen Fiat Fiorino fuhren vor, mit den Welpen im Kofferraum. Die Polizei* war längst informiert und wartete schon. Nachdem Melanie Schmidt bei einem fingierten Verkaufsgespräch scheinbar mit den Händlern einig geworden war, tauchten Zivilbeamte auf und nahmen die Gauner in Empfang.

Gerettet: Die Welpen kommen nun zunächst in Tollwut-Quarantäne. © Markus Götzfried

Tapfere Münchnerin legt illegalen Welpen-Händlern das Handwerk

In solchen Fällen stellen die Beamten die Hunde sicher und nehmen sie mit auf die Wache. Wie alt sind die Welpen? Sind sie gechippt? Wie ist ihr Gesundheitszustand? All das wird anschließend untersucht. „Dann kommen die Hunde zunächst in Tollwut-Quarantäne“, erklärt Schmidt. „Das Veterinäramt München entscheidet dann, was weiter passiert.“

Melanie Schmidt trifft sich als vermeintliche Kundin mit den Händlern (oben). Dann übernehmen die Fahnder in Zivil. © Markus Götzfried

Derartige illegale Tier-Angebote sind keine Seltenheit, wie Kristina Berchtold vom Tierschutzverein München* bestätigt. „Je beliebter Haustiere sind, desto mehr boomt der illegale Handel.“ Katzen und Hunden seien genauso betroffen wie exotische Tiere. Sie appelliert an alle, die sich ein Tier anschaffen möchten, sich in einem Tierheim umzuschauen. „Eigentlich gibt es im Tierschutz für jeden das passende Tier, wenn man sich genügend Zeit nimmt.“ CLAUDIA SCHURI *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

