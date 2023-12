Flüge gestrichen, Bahnverkehr eingeschränkt, gefährliche Straßenverhältnisse - Der Schneesturm hat München fest im Griff

Von: Lucas Sauter Orengo

Es ist nicht ungefährlich auf Münchens Straßen. Am Freitagmorgen (1. Dezember) wechselten sich Regen und Schnee ab. Bis Samstagabend soll es dann zu starkem Schneefall kommen.

Update vom 1. Dezember, 18.08 Uhr: In Teilen Niederbayerns kommt es im Schienenverkehr teils zu starken Behinderungen aufgrund des Schneefalls. Nachdem es bereits im Waldbahn-Netz zu Einschränkungen gekommen ist, seien nun auch Linien der Oberpfalzbahn betroffen, insbesondere rund um Cham.

„Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen kann nicht gewährleistet werden, da die unwetterartigen Schneefälle auch auf den Straßen zu massiven Einschränkungen führen“, hieß es in einer Mitteilung. Wer eine Reise plane, sollte diese bis einschließlich Samstag unbedingt verschieben.

Schneefall legt Luftverkehr lahm – Mehr als 150 Flüge betroffen

Update vom 1. Dezember, 17.08 Uhr: Aufgrund des starken Schneefalls bleiben viele Passagiermaschinen am Flughafen München derzeit am Boden. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mitteilt, sind aktuell mehr als 150 Starts und Landungen abgesagt worden. Grund dafür sei der starke Schneefall in Kombination mit den niedrigen Temperaturen, die am Flughafen herrschen. Voraussichtlich werden rund 160 Flüge weder starten noch landen können. Fluggäste sollen sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle erkundigen.

Update 1. Dezember, 16.16 Uhr: Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes hat sich bewahrheitet: In München schneit es bereits seit dem Vormittag, allerdings ist die Temperatur erst seit wenigen Stunden so niedrig, dass die weiße Pracht auch liegen bleibt. In der Landeshauptstadt, so die Prognosen, soll es bis in den Samstag hinein durchschneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Dauerschneefall in München: Unwetter-Warnung für den Süden Bayerns

Derweil gilt, ebenfalls bis in den Samstag hinein, weiterhin die Unwetterwarnung im gesamten Süden Bayerns. Hier wird mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee gerechnet.

Schneefall sorgt für schlechte Straßenverhältnisse in München und ganz Bayern. © IMAGO/Rolf Poss

Update 1. Dezember, 13.35 Uhr: Das Winter-Wetter hat auch Auswirkungen auf den Flughafen München. Rund 130 von 800 Flügen am heutigen Tag sind annulliert, etwa 50 Flüge mindestens eine halbe Stunde verspätet, erklärte der Airport auf Nachfrage. So etwas lässt sich bei einem Wintereinbruch aber kaum vermeiden, denn die Start- und Landebahnen werden immer wechselseitig geräumt. Außerdem müssen die Flugzeuge enteist werden. Passagiere sollen sich bei ihren jeweiligen Airlines erkundigen, ob ihr Flug betroffen ist oder nicht.

Unwetter-Warnung bis vor die Tore Münchens – „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Update 1. Dezember, 12.22 Uhr: Für das Unwetter-Warngebiet (siehe ein Update weiter unten) warnt der DWD außerdem ausdrücklich davor, am Straßenverkehr teilzunehmen: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“, so der DWD im Wortlaut.

Update 1. Dezember, 10.07 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für den gesamten Süden Bayerns herausgegeben. Dabei verläuft die Grenze des Warngebiets wenige Kilometer südlich von München. Gewarnt wird vor „starkem Schneefall“, wobei Mengen von 30 bis 40 Zentimetern erreicht werden können.

Unwetterwarnung für weite Teile Bayerns – auch in München jetzt ergiebiger Schneefall angekündigt

Auch in München wird gewarnt - allerdings „nur“ vor Schneefall: Hier können Mengen von 20 bis 30 Zentimetern erreicht werden. Die Warnungen gelten von Freitag (1. Dezember) um 14 Uhr bis einschließlich Samstag, 20 Uhr am Abend.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall im Süden Bayerns. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Update 1. Dezember, 8.47 Uhr: Es schneit in München. Allerdings sind die Flocken schwer und nass, so richtig liegen bleibt aktuell wenig. Dafür warnt der Deutsche Wetterdienst jetzt wieder vor Glätte - bis zehn Uhr am Morgen.

Wetter-Warnung für München: Glätte am Freitagmorgen

Es bestehe „Rutschgefahr“, im Straßenverkehr gilt es, vorsichtig zu sein. Anschließend geht die nasskalte Witterung wohl erst einmal so weiter: Mal Regen, mal Schnee - trocken bleibt es vor der Haustür derzeit nicht.

Update 1. Dezember, 7.04 Uhr: Noch Regen oder schon Schnee? In Teilen Münchens trat heute Morgen zunächst ersteres auf den Plan. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt dürfte sich die Niederschlagsform in den nächsten Stunden recht dynamisch präsentieren. So oder so: Glatt wird es sein auf Münchens Straßen, obwohl der DWD zur Stunde keine aktuelle Warnung ausgegeben hat.

Wetter-Warnungen für weite Teile Bayerns: Besonders Autofahrten sollen vermieden werden

Ursprungsmeldung:

München - Der Winter hat Bayern fest im Griff. Bereits seit einigen Tagen schneit es in weiten Teilen des Freistaats, regional gar ergiebig, wie in Franken. Hier mussten gar einzelne Schulen tageweise geschlossen bleiben. Im Alpenraum hat es sich bereits seit geraumer Zeit eingeschneit. Auch in der Landeshauptstadt München fiel zum letzten Tag im November kräftiger Schneefall vom Himmel und kleidetete die Isar-Metropole in ein weißes Kleid. Jetzt, zum Abend und in der Nacht auf den ersten Dezember wird es jedoch in weiten Teilen Bayerns gefährlich: Durch gefrierenden Regen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher mehrere Warnungen herausgegeben. Am stärksten betroffen ist aktuell der gesamte Süden Bayerns, eingeschlossen München. Ab einer Grenze wenige Kilometer südlich von Augsburg liegt das in orange gefärbte Warngebiet des DWD: „Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“, so die amtliche DWD-Warnung, die bis 22 Uhr am Donnerstagabend (30. November) besteht. Doch dabei bleibt es vorerst nicht. Auch in der Nacht, bis aktuell vier Uhr in der Nacht zum Freitag (1. Dezember) gilt die Warnung vor Glätte.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen Bayerns vor „markanter Glätte“. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Winter-Einbruch und Wetter-Warnung für Bayern: Markante Glätte in weiten Teilen

Nicht zwingend notwendige Aufenthalte im Freien, sowie insbesondere Autofahrten rät der DWD zu vermeiden. Zusätzlich zur Glatteis Warnung für den Süden Bayerns wird in ganz Bayern vor möglichem Schneefall und Frost gewarnt. Die - so der Stand der Dinge am Donnerstagabend - gefährlichste Witterung herrsche jedoch bis 22 Uhr - hier herrsche Gefahr vor „markanter Glätte“, so die Erklärung.

