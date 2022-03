Schock in München: 40-Jähriger lockte Kinder über WhatsApp an und wollte Fotos - „Unfassbar“

Von: Andreas Thieme

Christian S. (40) soll Teil einer bundesweiten Handy-Chatgruppe gewesen sein, in der kinderpornografische Fotos und Videos getauscht wurden © SIGI JANTZ

Mit Christian S. steht ein mutmaßlicher Kinderschänder vor Gericht: Der 40 Jahre alte Münchner gab sich in Chats als Jugendlicher aus und ließ sich von Kindern Nacktfotos schicken. In einer bundesweiten Pädophilen-Gruppe teilte er die Bilder - nun droht ihm Haft.

München - „Blöd“ sei die ganze Aktion gewesen, sagte Christian S. im Prozess vor dem Landgericht. Mit Kapuzenpullover sitzt 40-Jährige auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft S. vor, der Kopf einer bundesweit vernetzten Handy-Chatgruppe gewesen zu sein, die mehr als 100 Teilnehmern enthielt und in der kinderpornografische Fotos und Videos getauscht wurden. Als 15-Jähriger soll sich Christian S. gegenüber den minderjährigen Mädchen ausgegeben und per Whats-App Kontakt aufgenommen haben. Um an Nackfotos zu gelangen, gaukelte er ihnen laut Anklage Verliebtheit vor.



Zu einer Zwölfjährigen soll er „fast schon eine Beziehung“ aufgebaut, täglich schickte S. demnach Liebesnachrichten – und verlangte später nach „Material“, das er dann in seiner bundesweiten Chatgruppe angeboten haben soll.



Über seinen Anwalt Roland Autenrieth räumte Christian S. die Taten ein. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei bei dem Angeklagten mehr als 2500 kinderpornografische Fotos, die S. verschickt hatte, dazu Hunderte Videos. Zwölf Bände mit Fotos hat das Gericht als Beweismittel gesichert. Fast alle mit Bildern von Kindern darin.

München: Christian S. (40) legte Geständnis ab - 155 Fälle der Kinderpornografie

An Kindern sei er angeblich aber nicht interessiert, behauptete Christian S. Glaubwürdig wirkte das angesichts der massiven Beweislast indes nicht. In die Chatgruppe sei er mal ein und dann wieder ausgetreten. Erklären könne er sich die Sache nicht so richtig – und hinterließ einen verwirrten Eindruck.



Erklärungen finden sich womöglich in seiner Krankengeschichte: In den vergangenen 20 Jahren war Christian S. öfter in der Psychiatrie untergebracht, zuletzt auch in einer therapeutischen Wohngruppe in Haar.



In einer Woche will das Landgericht über den Fall entscheiden. Für ihn geht es nicht etwa um eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie, sondern um 155 Fälle der Kinderpornografie und daher um eine Haftstrafe.