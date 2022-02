Der Wiesn-Wirt im Drogensumpf: Verliert Ludwig Reinbold jetzt seine Zulassung für das Oktoberfest?

Von: Andreas Thieme

Ludwig Reinbold (34) auf der Anklagebank: Das Amtsgericht verurteilte den Wiesn-Wirt, weil er Kokain gekauft hat © SIGI JANTZ

Vier Gramm Kokain! Das Amtsgericht hat Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold (34) wegen Drogenerwerbs verurteilt. Auch seine Karriere als Gastronom gerät dadurch in Gefahr. Das Kreisverwaltungsreferat muss nun entscheiden, ob Reinbold seine Zulassung behalten darf.

München - Das Drama um Ludwig Reinbold (34)! Erst wurde der Wirt des Schützenfestzelts mit Kokain erwischt - jetzt erwischen ihn die rechtlichen Konsequenzen. Denn nicht nur das Urteil vom Amtsgericht bringt Reinbold in Bedrängnis, weil er 72.000 Euro zahlen muss. Auch seine Zulassung als Gastronom ist jetzt in Gefahr. Denn vor Gericht wurde auch starker Drogenkonsum öffentlich. Staatsanwalt Jakob Schmidkonz sprach in der Verhandlung sogar von „absurd hohen Werten“ einer Haarprobe, die Reinbold Ende 2020 abgegeben hatte. Der illegale Kauf soll jedoch schon zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 stattgefunden haben.

Wilde Partys über dem Franziskaner Wirtshaus und Kokain-Konsum: Das bezeugten ein Freund Reinbolds sowie sein Drogendealer. Nach einem toxikologischen Gutachten gab es keine Zweifel: Reinbold hat ein Drogenproblem. Das wird auch das Kreisverwaltungsreferat interessieren - die Behörde muss nach dem Gerichtsurteil gegen Reinbold nun einen möglichen Entzug der Konzession prüfen. Doch in welchen Fällen wird diese überhaupt entzogen?

München: Nach dem Urteil könnte Wies-Wirt Reinbold jetzt auch seine Gastro-Lizenz verlieren

Auf Anfrage teilt das KVR dazu mit: „Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG ist die Erteilung einer Gaststättenkonzession zu versagen bzw. eine erteile Erlaubnis zu widerrufen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Gastwirt die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Dabei nennt § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG auch Regelbeispiele für die Unzuverlässigkeit (z.B. Alkoholabhängigkeit).“

Ludwig Reinbold (r.) seinem Bruder Mathias (l.) und seinem Vater Eduard auf der Wiesn. Die Konzession des Wirts ist jetzt in Gefahr. © Michael Westermann

Bezirksinspektion die Zuverlässigkeit Reinbolds prüfen

Sprecher Johannes Mayer betont: „Bezüglich der Einschätzung der Zuverlässigkeit eines Gewerbetreibenden ist der festgestellte Lebenssachverhalt maßgeblich; auf die strafrechtliche Bewertung eines Gastwirtes durch die Strafverfolgungsbehörde und die Strafgerichte kommt es dabei nicht ausschließlich an. Für die Annahme der Unzuverlässigkeit reichen Tatsachen aus, die Auswirkungen auf das Verhalten des Gewerbetreibenden bei seiner Gewerbeausübung befürchten lassen bzw. die Rückschlüsse auf das berufliche Verhalten des Gewerbetreibenden zulassen.“



Insoweit werde die zuständige Bezirksinspektion die Zuverlässigkeit des betroffenen Gastronomen genau prüfen und dann im Ergebnis zu einer Zukunftsprognose kommen. „Hierbei werden die Erkenntnisse aus den Standardabfragen bei der Polizei, der einzuholenden Führungszeugnisse sowie aus den Abfragen bei verschiedenen Dienststellen bzw. Institutionen verwertet. Nach Auswertung aller Erkenntnisse wird über einen evtl. notwendigen Widerruf der gaststättenrechtlichen Erlaubnis entschieden.“



Mayer betont: „Einen Automatismus gibt es nicht. Je höher das Strafmaß ausfällt, desto mehr spricht das aber natürlich für die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden. Die Zulassung als Festwirt obliegt dem Referat für Arbeit und Wirtschaft. Diese wird im Regelfall nicht erfolgen, wenn das Kreisverwaltungsreferat einen Wirt als gaststättenrechtlich unzuverlässig einstuft.“