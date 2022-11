München will Weg zum WC erleichtern: Mit neuer App sollen öffentliche Örtchen besser zu finden sein

Von: Sascha Karowski

Es gibt öffentliche Toiletten in München, aber sie sind mitunter schwer zu finden. © Westermann

Wer ein Bedürfnis hat, soll künftig mittels App öffentliche Toiletten besser auffinden. Das fordern Grüne und SPD.

München - Öffentliche und halb-öffentliche Örtchen bieten in München immer mal wieder Anlass zu Debatten – unter anderem gelten sie als schwer zu finden. Laut den Stadträten von Grünen, Rosa Liste, SPD und Volt könne das im Einzelfall unangenehmen sein, aber gerade für Menschen mit Behinderungen sei es für ihre Teilhabe am öffentlichen Leben besonders wichtig zu wissen, wo sich die Toiletten befinden und ob sie barrierefrei sind.

München will Weg zum WC erleichtern: Neue App soll helfen

Die Stadträte wollen daher das Auffinden erleichtern – mit einer App für das Mobiltelefon, einem WC-Finder. Dabei, so heißt es in dem Antrag weiter, sei in der App auch eine Feedback-Funktion vorzusehen, um der Stadt beschädigte oder verschmutzte Toiletten melden zu können.

„Das Kommunalreferat wurde 2019 bereits mit der Entwicklung eines digitalen WC-Finders beauftragt“, sagt Stadträtin Sibylle Stöhr (Grüne). Und mittlerweile habe die Digital Product School der TU München s einen Lösungsansatz entwickelt – den Prototypen INCLUS. „Nun müssen die Daten aktuell und möglichst vollständig erfasst, und zumindest, was die öffentlichen Toiletten angeht, von den zuständigen Dienststellen wie zum Beispiel dem Baureferat gepflegt werden.“



München will Weg zum WC erleichtern: Behindertenbeauftragter unterstreicht Dringlichkeit des Projekts

Der Behindertenbeauftragte der Stadt, Oswald Utz, sagte dazu am Montag: „Ich wünsche mir, dass mit diesem Antrag das Projekt nun den nötigen Rückenwind erfährt und nach mehr als drei Jahren des Wartens endlich eine App mit den nötigen Informationen an den Start geht.“ Gerade dieser Sommer, wo das öffentliche Leben wieder Fahrt aufgenommen habe, habe sehr deutlich gezeigt, wie notwendig so eine App für mobilitätsbehinderte Menschen sei.