Schattenwurf, Sicherheit und Reparaturen: Darum stehen Münchens Windräder oft still

Von: Andreas Daschner

Teilen

Warum stehen die Münchner Windräder, wie die prägnante Anlage nahe der Allianz Arena in Fröttmaning, so oft still? © SWM

Immer öfter scheinen die Windräder im Norden von München stillzustehen. Doch was sind die Gründe für den Stillstand der Anlagen?

München - Es wird Zeit, dass sich was dreht – das sang nicht nur Herbert Grönemeyer, das denkt sich auch so mancher Autofahrer, der an den beiden Windrädern der Stadtwerke im Münchner Norden vorbeifährt. Denn oft dreht sich nicht viel.

„Warum stehen die zwei Windräder in Münchens Norden so oft still“, fragt Merkur-Leserin Carola Fitzer. Wird der Strom eventuell morgens noch nicht gebraucht? Was kann der Grund sein? Die Stadtwerke (SWM) geben Antworten.



München: Warum stehen die Windräder so oft still? Stadtwerke klären auf

Demnach ist es vor allem das 2020 in Betrieb gegangene Windrad in Freimann, das häufiger stillsteht. Grund ist meist aber nicht der fehlende Wind – eine Windgeschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde reicht aus, um Strom zu produzieren – oder dass sonst zu viel Strom produziert würde. „Der deutlich größere Rotor der neuen Anlage führt zu einem stärkeren Schattenwurf“, sagt Michael Silva, Sprecher der SWM.

Um eine Beeinträchtigung der Anwohner zu vermeiden, werde die Anlage bei entsprechendem Sonnenstand automatisch gestoppt. „Diese Schattenabschaltung ist bei der neuen Anlage häufiger und vor allem tagsüber der Fall, während die alte Anlage nur in den Abendstunden an wenigen Tagen im Jahr abgeschaltet werden muss.“



Windräder im Raum München: Im Herbst zum Schutz der Fledermäuse abgeschaltet

Im Herbst wird die neue Anlage zudem zum Schutz von Fledermäusen abgeschaltet. Derzeit wird aber aufgezeichnet, inwieweit die Tiere dort fliegen – ein sogenanntes Monitoring. „Die Abschaltung kann nach Auswertung des Monitorings möglicherweise wieder entfallen“, so Silva. Auch wenn die Rotoren vereist sind, stehen sie aus Sicherheitsgründen still. Und nicht zuletzt werden die Anlagen bei Reparatur und Wartung abgeschaltet. So wie derzeit bei der Freimanner Anlage. Ein Schaden an einem der Rotorblätter muss repariert werden. Dauer: noch offen.



(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Trotz der Stillstände produzieren die Windräder ordentlich Strom: die neue Anlage zwischen April 2021 und März 2022 rund 5,95 Millionen Kilowattstunden, die alte in Fröttmaning rund 1,84 Millionen Kilowattstunden im gleichen Zeitraum. (ANDREAS DASCHNER)