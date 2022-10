Rathaus-Debatte um WM in Katar: Wird Public Viewing in München verboten?

Public Viewing in Deutschland - solche Bilder soll es in diesem Winter in München nicht geben. © Peter Kneffel / dpa

Fußball-WM und Freiluftschauen - das gehört mittlerweile dazu. Dieses Jahr zur WM in Katar soll das in München nicht passieren, und nicht nur wegen den Temperaturen.

München - Frankreich hat die Steilvorlage geliefert: Städte wie Paris, Straßburg oder Lille boykottieren die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wegen der Menschenrechtssituation im Gastgeberland. Die ÖDP-Stadtratsfraktion fordert nun, dass sich auch München anschließen soll. Der Antrag: Die Landeshauptstadt solle keine Public Viewings auf städtischem Gelände genehmigen.

WM in Katar: ÖDP will Public Viewing in München verbieten

München habe selbstverständlich bei der Vergabe der WM kein Mitspracherecht gehabt, sagt der Fraktionsvorsitzende Tobias Ruff. „Wir sollten uns aber dennoch der internationalen Bewegung anschließen, diese WM zu boykottieren und ein Zeichen für Menschenwürde, Gleichberechtigung und Umweltschutz setzen.“



WM in Katar: Viele Veranstalter in München planen keine Public Viewings

Selbst eingefleischte Fußballfans würden die WM in Katar aufgrund der desaströsen Menschenrechtssituation kritisch sehen, heißt es in der Antragsbegründung. Laut der Organisation Human Rights Watch hätten viele Arbeitsmigranten, die am Bau der Fußballstadien in Katar beteiligt waren, ihre Pässe abgeben müssen und seien teils nicht für ihre Arbeit bezahlt worden. Schätzungen gehen zudem davon aus, dass mehr als 6500 Arbeiter bei den Baumaßnahmen gestorben seien.

Frauen würden in Katar einen männlichen Vormund benötigen, der alle Entscheidungen für sie trifft, Homosexuelle und weitere Menschen der LGBT-Szene müssten Verfolgung und harte Bestrafung fürchten. Deshalb solle die Stadt Public Viewings auf öffentlichen Flächen wie der Theresienwiese oder dem Olympiapark verbieten. Viele Veranstalter haben ohnehin bereits angekündigt, aus diversen Gründen keine Public Viewings zu veranstalten. Andreas Daschner

