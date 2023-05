„Eine der höchsten Populationen“: Zeckenbiss-Gefahr so hoch wie selten – auch mitten in München

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Zeckenbiss-Gefahr ist in diesem Jahr so hoch wie selten, auch im Münchner Stadtgebiet. (Symbolbild) © IMAGO / blickwinkel, IMAGO / aal.photo

Es gibt sie seit jeher: Zecken. In diesem Jahr ist die Gefahr, gebissen zu werden, jedoch wohl so hoch wie nie zuvor. Auch im Münchner Stadtgebiet.

München - Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien ist das Kaiserwetter in München und der Region eingekehrt. Zum langen Wochenende strömten viele Menschen bereits ins Freie – ob an die Isar, an die Seen oder zum Wandern in Richtung Berge: Nach wochenlang anhaltendem Regenwetter hielt es die meisten Menschen nicht mehr in den eigenen vier Wänden. Doch in diesem Jahr birgt der Aufenthalt im Freien eine Gefahr: Die Wahrscheinlichkeit, von einer Zecke gebissen zu werden, ist heuer wohl so hoch wie selten zuvor.

Zeckenbiss-Risiko so hoch wie selten – auch München Risikogebiet

Wie Gerhard Dobler, Professor am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt, wurden zuletzt in bestimmten Regionen Ostbayerns 50 bis 100 Prozent mehr Zecken als in der Vergangenheit gefunden. Zecken fühlen sich in hohem Gras, Büschen und Unterholz am wohlsten, trotzdem ist das Risiko, gebissen zu werden, nicht nur in der freien Natur hoch.

Auch die Stadt München wurde vom Robert-Koch-Institut zuletzt als Risikogebiet eingestuft. Gerhard Dobler erklärt weiter, dass „eine der höchsten Populationen“ in der Landeshauptstadt anzutreffen sei. Demnach sei besonders im Schlosspark Nymphenburg eine „sehr hohe Dichte“ zu verzeichnen.

Zecken-Gefahr in der Region - diese Regeln sollte man beachten

Zecken-Infobox - Zecken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten auf Menschen übertragen, darunter etwa die Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis - Zecken sind ab Temperaturen von knapp acht Grad aktiv, kommen aber vermehrt im Herbst, Frühling und Sommer vor - Nach einem Aufenthalt in der Natur empfiehlt es sich dringend, den eigenen Körper nach Zeckenbissen zu kontrollieren - Sollte man in den 7 bis 14 Tagen nach einem Zeckenstich und einem Aufenthalt in einem FSME-Risikogebiet grippeähnliche Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen entwickeln: gegebenenfalls einen Arzt konsultieren (Quelle: Robert-Koch-Institut)

Weshalb in diesem Jahr so viele Zecken in der Region sind, kann Dobler gegenüber der SZ nicht sagen. Vermutlich würden jedoch die milden Winter, bedingt durch den Klimawandel, eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Den kleinen Tierchen ist man jedoch nicht schutzlos ausgesetzt: Entsprechende Sprays können Zecken auf Abstand halten. Auch lange Kleidung, die die Haut vor direktem Kontakt mit der Natur schützt, empfiehlt sich. Gegen FSME gibt es Impfungen, auch für Kinder. Nach jedem Zeckenstich sollte auch der Tetanus-Impfschutz überprüft werden.

