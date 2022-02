Sexualdelikt in Münchens Zentrum: Junge Frau (17) in Geschäft gezogen - Täter mit verstörender Drohung

Teilen

Die Kaufingerstraße in München. © Wolfgang Maria Weber/imago

In München wurde eine 17-Jährige Opfer eines Sexualdelikts. Die Tat ereignete sich in einem Geschäft in der Kaufingerstraße.

Update vom 23. Februar, 14.03 Uhr: Neue Details rund um das Sexualdelikt in der Münchner Innenstadt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich um einen 36-jährigen Münchner, der nach ersten Erkenntnissen tatsächlich Ladendetektiv ist. Er wurde in seinem Detektivbüro in einem Laden geschnappt. Dabei geht es um ein anderes Geschäft als das, in dem die Tat passierte. Er war bei der Polizei zuvor nicht in Erscheinung getreten. Bisher ist den Beamten auch nicht bekannt, dass die 17-Jährige tatsächlich etwas entwendet hätte. Die Sex-Attacke passierte nach unseren Informationen in der Filiale der Kette „New Yorker“ in der Kaufingerstraße.

Erstmeldung vom 23. Februar 2022

München - Mitten in der Stadt, in der Münchner Kaufingerstraße, wurde eine 17-jährige Münchnerin Opfer eines Sexualdelikts. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Montag, den 21. Februar, gegen 18 Uhr. Das spätere Opfer war zu der Zeit mit einer gleichaltrigen Freundin vor einem Geschäft, als ein ein unbekannter Mann sie ansprach. Der Mann gab sich als Ladendetektiv aus und beschuldigte die jungen Frauen, einen Diebstahl begangen zu haben. Der unbekannte Mann hielt eine der beiden 17Jährigen am Handgelenk fest und zog sie in ein nahegelegenes Geschäft.

München: Sexualdelikt mitten in der Stadt - junge Frau in Geschäft gezogen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderte dieser in der Folge die 17-Jährige auf, sich in der Umkleidekabine zu entkleiden. Für den Fall einer Weigerung drohte er mit der Verständigung der Polizei. Als die 17-Jährige entkleidet vor ihm stand, forderte der Täter sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die 17-Jährige verneinte das und forderte ihrerseits die Verständigung der Polizei. Im Anschluss verließ die 17-Jährige das Geschäft und wandte sich an Polizeibeamte, welche sich im Bereich der Innenstadt aufhielten.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München in einem Geschäft festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines Sexualdelikts eingeleitet.