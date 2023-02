Zoff um Ladesäulen: Münchner Unternehmer verklagt Tesla-Boss Elon Musk - „Wollen wir nicht weiter hinnehmen“

Der Münchner Unternehmer Constantin Schwaab liefert sich einen Gerichtsstreit mit Tesla-Boss Elon Musk. Es geht um den illegalen Betrieb von Ladesäulen, die er Musk juristisch verbieten lassen will. Ein millionenschwerer Fall.

München - David gewann gegen Goliath. Aber Constantin Schwaab auch gegen Elon Musk? Der Münchner Unternehmer verklagt die Tesla Deutschland GmbH. „Konkret geht es um den nachweislich illegalen Betrieb von deren Ladeinfrastruktur, insbesondere der sogenannten Supercharger“, erklärt Schwaab gegenüber unserer Redaktion.

Der Hintergrund: Schwaabs Firma Wirelane hat potentielle Kunden, insbesondere Hotels, die darauf hingewiesen hätten, dass Tesla Destination Charger „keine Abrechnung nach deutschem Eichrecht ermöglichen und demnach auch nicht dem Stand der Technik entsprechen“, sagt der Münchner. „Aus diesem Umstand ergeben sich erhebliche Erlöseinbußen für Tesla Partner, die derartige Produkte im Einsatz haben, da an den Destination Chargern kein Strom verkauft werden kann.“ Somit müssten Hotels ihren Kunden den Ladevorgang kostenlos anbieten, in Zeiten rasant steigender Strompreise ein enormes wirtschaftliches Risiko.

„Aufgrund dieses Schreibens wurden wir von der Tesla Deutschland GmbH abgemahnt“, sagt Schwaab. Als Grund wurde potentielle Rufschädigung durch diese (wahrheitsgemäße) Darstellung genannt. „Nach umfangreicher Recherche mussten wir feststellen, dass Tesla nicht nur Destination Charger sondern auch Supercharger in den Verkehr gebracht hat und letzte auch selbst betreibt, obwohl keines der Produkte dem deutschen Eichrecht entsprechen“, sagt Schwaab. Gegen Bezahlung abgerechnet werde an den Superchargern dennoch. „Für beide Feststellungen haben wir eindeutige Beweise, die wir im laufenden Verfahren auch vorgetragen haben.“

Ein Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Frankfurt wurde zuletzt abgelehnt. Grund: Es fehle „eine objektive Dringlichkeit“ für diesen Schritt. Aber: „Obwohl es in der Vergangenheit bereits umfangreiche Berichterstattung zur Illegalität der Ladeinfrastruktur von Tesla gab, ist die zuständige Aufsichtsbehörde bislang nicht tätig geworden“, sagt Schwaab. „Als Argument hören wir immer wieder, dass es dem ‚politischen Willen‘ entspräche, die Verkehrswende nicht unnötig zu behindern, weswegen der Betrieb illegaler Ladepunkte weiterhin geduldet wird.“

Er teile diese nicht und sagt: „Dass ein Hersteller fortwährend und ohne Sanktionierung illegale Produkte herstellt, in den Markt bringt und betreibt und wohl auch nicht vor hat dies zu ändern wollen wir nicht weiter hinnehmen.“ Im nächsten Schritt will Schwaab direkt auf die zuständige Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Mess- und Eichwesen in Berlin, zugehen und rasche Maßnahmen in der Angelegenheit anmahnen. „Gegen den Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt gehen wir innerhalb der gesetzten Frist juristisch vor“, sagt der Münchner Unternehmer - und will weiter kämpfen.