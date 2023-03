Nach Grill-Verbot: Die wichtigsten Urteile bei Streitereien mit dem Nachbar im Überblick

Von: Andreas Thieme

Kürzlich gewann Heinz J. (75) einen wegweisenden Prozess in München: Sein Nachbar darf jetzt nur noch ein Mal pro Woche grillen – mehr Rauch müsse man nicht dulden. Auch über andere Dinge streiten Nachbarn aber erbittert – besonders im Garten. Wir stellen die wichtigsten Urteile dazu vor.

München – Heinz J. (75) ist erleichtert – denn das Münchner Landgericht gab ihm Recht: Nur noch einmal pro Woche muss der Tölzer hinnehmen, dass sein Nachbar grillt. „Endlich ist das mal geklärt“, sagt der Rentner. Denn mit seinem Nachbarn schwelte seit Jahren ein Streit um die Geruchsbelästigung. „Bei gutem Wetter hat mein Nachbar fast jeden Tag den Elektrogrill angeworfen“, sagt Heinz J. Dagegen klagte er – und gewann. Nicht mehr als viermal im Monat darf der Nachbar jetzt noch grillen. Bei Verstößen droht das Gericht sogar 250.000 Euro Ordnungsgeld an. Auch über andere Dinge streiten Nachbarn oft erbittert – die wichtigsten im Überblick.

1.) Streit um streunende Katzen auf Nachbars Grund:

Es ist umstritten, ob der Nachbar auf sein Grundstück eindringende Katzen abwehren kann. Das Amtsgericht Passau (NJW 1982, 2885) und Klimesch (IMR 2023, 121) halten einen Abwehranspruch für gegeben, weil aus Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) und aus Art. 20 a GG (Staatsziel Umweltschutz) das Recht folgt, dass die im eigenen Garten lebende Tierwelt (Vögel, Eidechsen u.a.) von fremden Katzen unbehelligt bleibt. Das Amtsgericht Ahrensburg ist in einer neueren Entscheidung anderer Auffassung.

2.) Zoff um den Gartenteich:

Auch in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) oder bei einem angemieteten Haus sind Gartenteiche und Trockenmauern (Steinmauern) als Elemente der Gartengestaltung zulässig. Jedenfalls handelt es sich beim Gartenteich um eine nicht nachteilige bauliche Veränderung, die schon wegen des in Art. 20 a GG grundgesetzlich verankerten Naturschutzes („Amphibienschutz“) jeder Eigentümer auf seiner Sondernutzungsfläche oder jeder Mieter im angemieteten Garten anlegen darf (vgl. Klimesch, IMR 2021, 133).

3.) Riesen-Ärger um Rasenmäher-Lärm

In der Regel haben die Städte und Gemeinden sog. Lärmschutzverordnungen, welche in der Mittagszeit und in den Abend- und Nachtstunden lärmintensive Haus- und Gartenarbeiten, etwa Rasenmähen oder Laubbläser, verbieten. Beispielsweise verbietet die Hausarbeits- und Musiklärmverordnung der Landeshauptstadt München störendes Rasenmähen und Laubbläserarbeiten zwischen 12 und 15 Uhr und nach 18 Uhr. Rasenmähroboter sind aus Naturschutzgründen abzulehnen, weil sie Igel verletzen oder töten; hier ist der Gesetzgeber zum Handeln aufgerufen.

4.) Was gilt für Musik- und Kinderlärm?

Musik ist nur in Zimmerlautstärke abzuspielen. In den Ruhezeiten, also mittags und in den Abend- und Nachtstunden, ist die Mittags- und Nachtruhe einzuhalten. Beispielsweise ordnet die Hausarbeits- und Musiklärmverordnung der Landeshauptstadt München in § 2 für die Zeit von 22 – 7 Uhr eine strenge Nachtruhe an. Zwar ist Kinderlärm nach § 22 Abs. 1a Bundesimmissionsschutzgesetz privilegiert, allerdings gilt dies nach einer neuen BGH-Entscheidung nicht unbeschränkt. Bei übermäßigem Kinderlärm (Trampeln, Schreien, Springen, Brüllen), der das Maß des Üblichen deutlich überschreitet, kann Unterlassung verlangt werden (vgl. BGH, NZM 2017, 694).

5.) Streit um die Schottergärten:

Nach einer aktuellen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen sind Schottergärten baurechtlich unzulässig und müssen zurückgebaut werden, wenn die Baubehörde die Beseitigung anordnet. Nachdem sämtliche Landesbauordnungen das Begrünungsgebot enthalten, ist die Entscheidung auch auf andere Bundesländer übertragbar. Konkret: Auch in Bayern verstoßen Schottergärten gegen geltendes Baurecht, auch ohne dass es einer zusätzlichen gemeindlichen Satzung bedürfte.

6.) Überhängende Äste:

Bei über die Grundstücksgrenze hängenden Ästen und Zweigen hat der Nachbar gem. § 910 BGB ein Selbsthilferecht und kann den Überhang selbst abschneiden, nachdem er dem Nachbarn eine angemessene Frist gesetzt hat. Zudem hat er einen klagbaren Anspruch auf Rückschnitt gegen den Nachbarn. Dieses Recht besteht nach einer neuen BGH-Entscheidung selbst dann, wenn der Baum durch den Rückschnitt geschädigt würde oder absterben würde (vgl. BGH, NZM 2021, 622).