München: Zug entgleist bei Rangierarbeiten - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in Schienenverkehr

Von: Katharina Haase

Rangierarbeiten in München. (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa

Bei Rangierarbeiten in München Pasing ist es am Freitag, 1. April, zur Entgleisung eines Zugs gekommen. Nun ermittelt die Polizei.

München - Bei Rangierarbeiten an einem Zug ist am Freitag, 1. April, in München ein Zug teilweise entgleist. Nun ermittelt die Polizei.

Wie die Bundespolizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Bereich des Betriebsbahnhofs München* Pasing. Am Freitagmorgen, 1. April, meldete die Notfallleitstelle dort einen Bahnbetriebsunfall während einer Rangierfahrt. Dabei sollte ein 31-jähriger Mitarbeiter einen Zug mittels Fernsteuerung rangieren, während ein 30-jähriger Kollege eine Weiche für den Zug stellte.

München: Zug bei Rangierarbeiten entgleist - keine Verletzten

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zum Auffahren einer Weiche wobei das erste und das hinterste Drehgestell des ersten Zugwagens entgleisten. Der Weichenwärter sowie der Rangierer nahmen dabei keinen Schaden, auch weitere Personen wurden nicht verletzt.

Nach Unfall bei Rangierarbeiten: Polizei ermittelt in München

Dennoch ist der Unfall nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, um die Hintergründe zu klären. Es kam zu einem beträchtlichen Sachschaden, dessen genaue Summe noch unklar ist. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich allerdings bereits der alleinige Schaden am Oberbau bereits auf rund 50.000 bis 75.000 Euro.

Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen des verunfallten Zugs an. Er soll am Montag, 5. April, mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Neben einem möglichen Unfallgeschehen ermittelt die Polizei auch in Hinblick auf einen gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr. kah

