Münchens Bröselbrücken: Hier muss die Bahn sanieren

München - Münchens Brücken bröseln! Das gibt selbst die Bahn zu. In einem Schreiben an die Stadt heißt es, dass „zahlreiche Eisenbahnüberführungen (EÜ) in schlechtem baulichem Zustand und dringend erneuerungsbedürftig“ seien. Ein schwerer Brückenschlag!

Denn sanieren muss die Bauwerke die Bahn, die Überführungen befinden sich im Eigentum der DB Netz AG. Einmal jährlich fasst die zusammen, wie der Stand der Sanierung ist. Mit dem Bericht befasst sich am Dienstag der Bauausschuss. Wir haben die schlimmsten Bröselbrücken hier zusammengetragen.

Lindwurmstraße

Die Brücke über die Lindwurmstraße ist auf der Prioritäten-Liste ganz oben. Der Bezirksausschuss um Chef Alexander Miklosy hätte zwar noch Verbesserungvorschläge, stimmte der Sanierung aber zu, um die Arbeiten nicht weiter zu verzögern. Errichtet werden muss nämlich zudem der neue Regionalhalt Poccistraße. Der Halt kommt an die Südost-Seite der Brücke und gilt als Stopp für Pendler aus dem Osten.

Werinherstraße

Diese Brücke hat schon mal der ein oder andere Lkw-Fahrer überschätzt – und rumms: Die Überführung an der Werinherstraße soll zwischen 2021 und 2023 saniert werden. Derzeit erarbeitet die Stadtverwaltung die Vorplanung der Verkehrsanlagen und stimmt diese mit der Deutschen Bahn ab. Im Anschluss soll dem Stadtrat eine Entscheidungsvorlage unterbreitetet werden. Der genehmigt dann das Vorprojekt.

Bodenseestraße

Stadt und Deutsche Bahn haben sich mittlerweile auf einen Kurs geeinigt: Gemeinsam soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Liegen deren Ergebnisse vor, soll auf dieser Grundlage eine Vorlage für den Stadtrat erstellt werden. Dann wiederum ist eine Planungsvereinbarung mit der Bahn vorgesehen. Auch an der Bodenseestraßen-Brücke hatte es in der Vergangenheit häufiger Unfälle gegeben.

Dachauer Straße

An wirklich keiner Stelle in München hat es zuletzt so oft gekracht wie an der Brücke über die Dachauer Straße. Die Stadt hatte vor Kurzem eine Lösung präsentiert. Mit einer elektrischen Höhenkontrolle sollen Fahrzeuge gewarnt werden, die für die Unterführung zu groß sind. Auch die Brücke selbst wird saniert. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie liegt vor, es soll dem Bezirksausschuss vorgestellt werden.

Rosenheimer Straße

Die Planungen sind vergeben, erste Vorplanungen laufen. Der Stadtrat hatte unlängst gebeten, bei dem Konzept auch zu prüfen, wie hoch der Platzbedarf in der Unterführung für eine mögliche Tramverbindung ist. Die Straßenbahn könnte Orleansplatz und Neuperlach verbinden. Dazu muss die Unterführung breiter werden, Stadt und DB untersuchen ein paar Varianten. Auf eine davon festlegen muss sich dann der Stadtrat.

