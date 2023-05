„Münchens freundlichstes Lokal“: Besitzer der beliebten Gorilla-Bar stellt sein neues Projekt „Mathilda“ vor

Ahmet Özkan beim Aufbau in seiner neuen Wirtsbar Mathilda © privat

Mit der Gorilla-Bar in Neuhausen hat Ahmet Özkan eine der beliebtesten Bars in München geschaffen. Nun bringt der Gastronom sein neues Projekt auf den Weg: Die Wirtsbar „Mathilda“ soll das freundlichste Lokal der Stadt werden - und komplett vegan.

München - Sie waren ein Herz und eine Seele: 13 Jahre lang war Mathilda an der Seite von Ahmet Özkan. Seine Katze liebt der Gastronom bis heute - und hat sie nun auf besondere Weise geehrt. Denn „Mathilda“ heißt nun auch die neue Wirtsbar, die Özkan in Neuhausen eröffnet hat. Es soll das „wahrscheinlich freundlichste Lokal in München werden“, sagt er. „Weil es vegan ist und kein Tierleid verursacht.“

In Neuhausen und darüber hinaus ist Ahmet Özkan vor Jahren schon durch die Gorilla Bar bekannt geworden. Hier schauen Liebhaber guter Drinks und rustikaler Atmosphäre vorbei - eine Perle nahe des Rotkreuzplatz, die in der Hirschbergstraße 23 liegt. Im Nachbarhaus hat Özkan nun seine nächstes Projekt an den Start gebracht: Seit einigen Tagen hat das Mathilda in der Sedlmayrstraße 18 geöffnet. Hier gibt es ausschließlich vegane Gerichte - und in Zukunft auch musikalische Abendprogramme.

Ahmet Özkan mit seiner geliebten Katze Mathilda - nach ihr hat er seine neue Wirtsbar benannt © privat

„Mathilda ist unser Schutzpatron“, sagt Ahmet und lächelt. Erst seit seine Katze 2018 verstorben ist, hat sich der Wirt einen Bart wachsen lassen, der mittlerweile eine amtliche Länge erreicht hat. „Mathilda lebt nun weiter im Namen meiner neuen Wirtsbar“. Dort wird es Anfang Juni ein großes Opening geben - dann wird auch der große Schani-Garten eröffnet, auf den die Abendsonne in Neuhausen scheint. Doch auch jetzt schon gibt es im „Mathilda“ vegane Schmankerl wie Flammkuchen (ab 12,90 Euro) oder Pasta (ab 9,50 Euro), die Profi-Koch Manuel zubereitet, den Ahmet Özkan für sein neues Projekt eingestellt hat. Dazu wird Bier von der Brauerei Hohentanner serviert (Helles vier Euro) sowie Drinks wie Gin Tonic oder Cuba Libre.

München: Ahmet Özkan von der Gorilla Bar macht neue Wirtsbar in Neuhausen auf

Im Logo der Wirtsbar ist Katze Mathilda nun verewigt © privat

„Die Mathilda soll noch Bar sein und kein reines Lokal“, sagt Ahmet - so definiert er seine Wirtsbar, in die rund 110 Gäste passen, in den Schani-Garten weitere 50. Fünf Monate harte Arbeit stecken in dem Projekt. „Wir haben komplett renoviert und die Elektrik ausgetauscht.“ Veganes Essen und Zero Waste lautet das Konzept - begleitend wird es aber auch Musik und Kleinkunst zu hören geben. Als Dauerleihgabe steht ein Klavier in der Wirtsbar, am Samstag hatte Ahmet Özkan einen Soulabend organisiert (Motto: „Strictly Vinyl“), nächste Woche legt DJ Pascal vor Ort erneut auf. Auch für Kleinkunst will Özkan seine Wirtsbar öffnen, Pläne für Standups laufen bereits. Donnerstag von 18 bis 21 Uhr hat die Stadt Auftritte bereits genehmigt.

Durch die Gorilla Bar wurde Wirt Ahmet Özkan in Neuhausen und darüber hinaus bekannt © Sigi Jantz

Wie viel Kraft in seinem neuen Projekt steckt, hat Ahmet Özkan bereits Ende Februar bewiesen: Prall gefüllt war das Mathilda, als der Wirt einmalig während der Umbauphase geöffnet und ein Benefizkonzert organisiert hatte - die Einnahmen wurden zugunsten der Erdbeben-Opfer in der Türkei gespendet. Rund 6500 Euro kamen so zusammen. Im Juni will Ahmet Özkan mit seiner Wirtsbar nun richtig loslegen - Katze Mathilda ist natürlich mit am Start, sie ziert das Logo der neuen Location.