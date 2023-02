Hier lebt die Tradition: Das sind Münchens kultigste Läden in den Vierteln

Von: Andreas Daschner

Annemarie Cermark-Prause und Luca Prause im Kiosk am Sendlinger-Tor-Platz. © Marcus Schlaf

Traditionsgeschäfte in München scheinen langsam auszusterben. Unsere Redaktion hat sich deshalb auf die Suche nach ihnen gemacht: den kultigsten Läden in der Stadt.

München - Kaut Bullinger am Rosenmarkt: geschlossen. Messer-Laden Hans Nahr im Ruffinihaus: Geschichte. Mode Urban am Altheimer Eck: hat nach 92 Jahren aufgegeben. Sterben die Traditionsgeschäfte in München aus? Unsere Zeitung hat sich auf die Suche gemacht – und festgestellt: Es gibt sie noch, die alteingesessenen Läden, die Institutionen in ihrem Viertel sind. Manchmal kurios, manchmal rührend. Und die Ladenbetreiber sind immer mit Herzblut bei der Sache. Wir berichten ab heute in einer neuen Serie über die Geschichten von Läden, die sich erfolgreich gegen den Niedergang wehren. Den Auftakt bilden heute: Seb. Wesely am Rindermarkt und der Kiosk am Sendlinger Tor.

Hier lebt die Tradition in München: Der Wachskünstler

Am Rindermarkt 1 neben dem Alten Peter in Münchens Innenstadt brennt ein Licht der Hoffnung – im wahrsten Sinne des Wortes. Seb. Wesely ist der etwas kryptische Name des Ladens, in dem besonders um diese Jahreszeit viele Kerzen verkauft werden – aber nicht nur. Das 1557 gegründete Unternehmen einer Branche zuzuordnen, fällt schwer. „Wir sind sortimentsmäßig sehr breit aufgestellt“, sagt Inhaber Michael Brunner. Er übertreibt damit nicht. Sage und schreibe 10.000 Artikel sind im Laden auf Lager: von Brautbechern über Hinterglasbilder, Kerzenleuchter und Teller bis hin zu Kreuzen, Krippenfiguren und Devotionalien.

Der Traditionsladen Sebastian Wesely. © Marcus Schlaf.

Begonnen hat aber alles mit Kerzen. Mathias Ebenböck gründete den Laden 1557. Erst 1919 ging die Wachszieherei dann an Sebastian Wesely über. Dessen Tochter Rosa Hartmann eröffnete 1923 – also vor genau 100 Jahren – das Geschäft am Rindermarkt. Bei der Taufe wurde der Vorname des Inhabers abgekürzt: Seitdem steht Seb. Wesely an der Fassade.

Seit 2016 ist Brunner Inhaber des Geschäfts, das mit 466 Jahren zu den ältesten Unternehmen der Stadt zählt. Für Brunner ist das auch ein Geheimnis des Erfolgs. „Weil es uns so lange gibt“, sagt er nämlich spontan auf die Frage, warum der Wesely sich erfolgreich gegen das Ladensterben stemmt. Soll heißen: Den Laden kennt man, dort kauft man ein.

Auf der anderen Seite profitiert der Laden auch von seiner zentralen Lage. Ohne Laufkundschaft und Touristen würde es nicht gehen, sagt Brunner. „Uns würde es nicht geben, wenn wir nicht an diesem Standort wären“, gibt er offen zu.

Inhaber Michael Brunner in seinem Laden. © Marcus Schlaf

Gekauft wird im Wesely saisonal. Zwischen der Adventszeit und dem Frühjahr bilden nach wie vor Kerzen das Kerngeschäft – für Adventskränze, zu Ostern, aber auch für Taufen und Hochzeiten. Und auch Krippen und Krippenfiguren sind um die Weihnachtszeit natürlich gefragt. Im Sommer schlagen meist Touristen bei Erinnerungsstücken zu. Die Schnitzereien kommen aus Südtirol, so manche Heiligenikone aus Griechenland. „Ansonsten legen wir Wert auf ein möglichst deutsches Sortiment“, sagt Brunner. Nur bei den Kerzen, „da sind wir eigen“, sagt der Inhaber. Die kommen allesamt aus Bayern.

Corona hat laut Brunner auch dem Wesely zugesetzt. „Unterm Strich haben wir die Pandemie aber relativ gut überstanden.“ Die Firmengeschichte wird also weitergeschrieben, das Licht der Hoffnung leuchtet.

Münchens kultigste Läden: Der Kiosk am Sendlinger Tor

Seit 1900 steht er am Sendlinger Tor: Der Kiosk von Annemarie Cermak-Prause wurde von ihrer Urgroßmutter Anna Bräu eröffnet. Und das Fortbestehen ist zumindest in personeller Hinsicht gesichert: Annemaries Sohn Lucas Prause steht bereit, um den Kiosk in fünfter Generation weiterzuführen.

Der Kiosk am Sendlinger-Tor-Platz. © Marcus Schlaf

Damit das auch wirtschaftlich klappt, bieten Cermak-Prause und ihr Filius vor allem eines: Service. „Wir haben eine Kundin, die jeden Monat ein Exemplar von Disney’s Lustigem Taschenbuch kauft“, erzählt Cermak-Prause. Damit die begeisterte Leserin auch keine Ausgabe verpasst, rufen Cermak-Prause oder ihr Sohn die Frau an, sobald das Buch da ist.

Online kann man unter deinkiosk.com außerdem seine Wunschzeitung bestellen und dann am Kiosk abholen. Ferner hat Cermak-Prause rund 650 Zeitungen und Zeitschriften auf Lager. „Wenn die Leute wissen, dass sie hier ihre Zeitschrift bekommen, dann kommen sie auch wieder“, sagt sie. Die Zahlen geben ihr recht: rund 80 bis 90 Prozent der Käufer seien Stammkunden.

Ein weiteres Geheimnis des Erfolgs sei die Kontinuität: „Wir haben immer geöffnet – auch sonntags – und machen keinen Urlaub.“ Darüber freuen sich viele Angestellte aus den umliegenden Büros. Aber auch Hotelangestellte, MVV-Schaffner, Anwohner und Feuerwehrleute aus der Wache an der Blumenstraße gehören zu den Kunden.