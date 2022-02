Münchens OB Dieter Reiter mit Corona infiziert: „Keine nennenswerten Symptome“ - So führt er jetzt die Stadt

Von: Sascha Karowski

Münchens OB Dieter Reiter muss erneut ins Home Office. Dieses Mal hat er sich selbst mit Corona infiziert, 2020 war seine Mutter krank. © Privat

Reiter regiert vom Küchentisch: Der OB muss in Quarantäne, er hat Corona. Das ergab ein PCR-Test am Mittwochnachmittag. Es gehe ihm aber so weit ganz gut, teilte eine Sprecherin mit.

München - Jetzt hat es den Rathaus-Chef erwischt: OB Dieter Reiter (63) hat Corona. Das teilte seine Sprecherin Petra Leimer-Kastan am Mittwoch mit. Demnach hatte zunächst ein Schnelltest bei dem SPD-Politiker angeschlagen, ein am Mittwochnachmittag durchgeführter PCR-Test bestätigte dann das positive Ergebnis.

„Der OB hat keine nennenswerten Symptome und wird während der Quarantäne von zu Hause aus arbeiten“, sagte Leimer-Kastan. Auch Reiters Frau Petra wurde positiv getestet und befindet sich zeitgleich in Quarantäne. Der OB regiert aus dem Wohnzimmer!

Corona: Bereits im Dezember 2020 musste Münchens OB ins Home Office

Nicht zum ersten Mal im Übrigen: Reiter (inzwischen dreifach geimpft) hatte bereits im Dezember 2020 die Geschicke der Stadt für 14 Tage von zu Hause aus gelenkt. Damals hatte sich der Rathaus-Chef in Quarantäne begeben. Denn seine Mutter war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit galt der OB als Kontaktperson ersten Grades.

Wie es die kommenden Tage weitergeht, werde sich je nach Gesundheitszustand des OB entscheiden. So ist etwa am Freitag eine Pressekonferenz geplant, bei der das Bürgergutachten zur Paketposthalle vorgestellt werden sollte. Die war mit Reiter und Stadtbaurätin Elisabeth Merk in Präsenz geplant, vorstellbar ist nun, dass die Veranstaltung digital stattfindet oder der OB per Video zugeschaltet wird.

Corona in München: 5039 neue Fälle am Dienstag, Inzidenz liegt bei 2385,9

Reiter ist einer von Tausenden Münchnern, die sich neu infiziert haben. Für Dienstag meldete die Stadt insgesamt 5039 neue Coronafälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2385,9.

Auch im Münchner Stadtrat kam es zuletzt vermehr zu Corona-Infektionen. Auch daher hatten sich die Politiker darauf verständigt, Sitzungen nur zur Not gänzlich in Präsenz stattfinden zu lassen.