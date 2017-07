Tram-Krieg: OB Reiter fordert klare Ansage von Söder

Dieter Reiter geht im Streit um eine mögliche Tramstrecke durch den Englischen Garten in die Offensive. Der Münchner OB fordert eine Stellungnahme von Finanzminister Markus Söder.

München - Der Streit um die Tram Nordtangente geht in die nächste Runde. Denn wegen des Stillstands bei dem Projekt hat sich OB Dieter Reiter (SPD) in einem offenen Brief an Finanzminister Markus Söder (CSU) gewandt. Die Tram-Trasse würde durch den Englischen Garten führen, vorbei am Chinesischen Turm. Derzeit fährt auf der Strecke ein Bus. Da der Englische Garten dem Freistaat gehört, braucht die Stadt aber die Zustimmung Söders. Und der sperrt sich offenbar!

Der Minister hatte auf ein Schrei­ben des OB vom 27. Dezember nicht geantwortet, gegenüber der tz hatte der Minister aber mitteilen lassen, dass er die Tram kritisch sehe, da massive bauliche Eingriffe nötig wären. Er, Söder, lege Wert auf einen zusammenhängenden, ungeteilten Englischen Garten. Gleise könnten zudem zur Gefahr für Kinder, Spaziergänger und Tiere werden. Reiter hatte auch einen Ortstermin vorgeschlagen - und keine Antwort bekommen.

„Tram im Englischen Garten wäre wichtiger Beitrag zum Ausbau des ÖPNV“

Nun hat Reiter noch mal nachgelegt. „Sofern Sie zu einem Treffen nicht bereit sein sollten, bitte ich um die schriftliche Darstellung Ihrer inhaltlichen Ablehnungsgründe“, schreibt Reiter. „Ich will der Bevölkerung erklären können, weshalb eine Tram auf einem Rasengleis und ohne Oberleitung im Englischen Garten nicht möglich sein soll, wo sie doch einen wichtigen Beitrag zum Ausbau des ÖPNV darstellen würde.“ Reiter war, gegen die Stimmen der CSU, vom Stadtrat beauftragt worden nachzuhaken.

Söder reagierte am Freitag verschnupft: „Warum ruft denn der Herr Reiter nicht einfach bei mir an - ich rede immer gerne mit dem Münchner OB.“