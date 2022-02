ÖDP-Chef Tobias Ruff kritisiert Verhalten der CSU als lachhaft und grotesk

Münchens Personalchef Alexander Dietrich: Referenten-Wahl rechtlich angreifbar - „Werde mich nicht beteiligen“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Personal- und Organisationsreferent Alexander Dietrich muss das Rathaus verlassen. © Sigi Jantz

Der Zoff um die städtischen Referentenposten geht weiter: Am Sonntag meldet sich der amtierende Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) zu Wort. Der hält die Wahl seines Nachfolgers am kommenden Mittwoch für „rechtlich angreifbar“.

München - Welche Folgen hat der Fall Anna Hanusch für den Stadtrat? Am Mittwoch sollen noch drei Referenten gewählt werden. Die CSU lässt die Rechtmäßigkeiten prüfen (wir berichteten). Nun äußert sich der amtierende Personalreferent, Alexander Dietrich (CSU), in einem Schreiben an die Stadtspitze. Die Wahl seines Nachfolgers „ohne vorherige Ausschreibung halte ich im Lichte der Rechtsauffassung der Regierung von Oberbayern für rechtlich angreifbar. An einer r rechtlich zweifelhaften Wahl werde ich mich nicht beteiligen.“

München: Wahlen von Schiwy, Mickisch und Sammüller-Gradl sollen stattfinden

Wie berichtet, hatte die Regierung von Oberbayern mitgeteilt, die Wahl von Grünen-Chefin Anna Hanusch zur neuen Baureferentin sei rechtlich zu beanstanden. Es hätte eine Ausschreibung geben müssen, damit sich möglicherweise besser qualifizierte Kandidaten bewerben könnten. Hanusch hat auch vor diesem Hintergrund ihren Rückzug von der Bewerbung mitgeteilt. Zumal die Regierung darüber hinaus auch die Wählbarkeit Hanuschs wegen mangelnder Qualifikation generell in Frage gestellt hatte.

OB Dieter Reiter (SPD) hatte die Wahl der Baureferentin, die für kommenden Mittwoch terminiert war, von der Tagesordnung gestrichen. Die Wiederwahl von Dorothee Schiwy (SPD) als Sozialreferentin, die Wahl von Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) zur Kreisverwaltungsreferentin sowie von Andreas Mickisch zum neuen Personalreferenten sollen aber stattfinden.

Wahlen in München: Müssen alle Referentenposten ausgeschrieben werden?

Die CSU und Dietrich sehen aber in dem Fall Hanusch durchaus Präzedenzcharakter, demnach hätte es dann für alle Referate eine Ausschreibung geben müssen. Und Dietrich spekuliert natürlich darauf, dass er als Referent mit sechs Jahren Amtsausübung in einem Ausschreibungsverfahren den Vorzug vor Mickisch erhalten würde, der bisher Stadtdirektor im KVR war. Die Wahl allerdings hat der Stadtrat, das Gremium entscheidet letztlich in einer Abstimmung über die Stellenbesetzung. Nach Beamtenrecht hätte aber der unterlegene Kandidat durchaus ein Klagerecht, wenn er sich für fachlich besser qualifiziert hält.



Das Verfahren zur Postenvergabe bei der Stadt generell kritisieren ÖDP und München-Liste seit geraumer Weile. Auch für Wahl-Beamten-Positionen wie Referenten müsste es immer eine Ausschreibung geben. „Immer wieder haben wir gebetsmühlenartig versucht, den regierenden Fraktionen die demokratischen Spielregeln näherzubringen“, sagt ÖDP-Chef Tobias Ruff. Grüne, SPD und CSU hätten in den vergangenen Jahren nahezu ausschließlich auf Ausschreibungen verzichtet. „Das Parteibuch war immer wichtiger als das Gesetzbuch und die Qualität der Bewerber.“

ÖDP-Chef Tobias Ruff kritisiert Verhalten der CSU als lachhaft und grotesk

Leittragend sei die Münchner Bevölkerung, die sich in ihrer Meinung bestätigt fühle, dass „Die da oben“ die Demokratie als einen Selbstbedienungsladen missbrauchten. „Dass die CSU ihre Oppositionsseele just in dem Moment entdeckt hat, als sie selbst ihre Amigos nicht mehr unterbringen kann, ist lachhaft und grotesk.“

Lesen Sie auch Anna Hanusch (Grüne) soll Baureferentin in München werden ‒ Viertel-Chefin kündigt Abschied vom BA an Große Veränderungen für Anna Hanusch, die Vorsitzende der grün-rosa Stadtratsfraktion, Architektin und Viertel-Chefin, sowie für den BA Neuhausen-Nymphenburg. Anna Hanusch (Grüne) soll Baureferentin in München werden ‒ Viertel-Chefin kündigt Abschied vom BA an Interimsklassen für Gymnasium Putzbrunn kommen nach Neubiberg Für das geplante Gymnasium in Putzbrunn müssen Vorläuferklassen eingeführt werden. Weil der Platz dafür in der Gemeinde fehlt, ist Neubiberg dazu verpflichtet, den Raum für zwölf Klassen zur Verfügung zu stellen. Interimsklassen für Gymnasium Putzbrunn kommen nach Neubiberg