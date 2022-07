Familie entdeckt Koffer auf tz-Zeitungsbild – und kommt dennoch nicht an ihr Gepäck

Von: Leoni Billina

Auf diesem Foto entdeckten die Leisters ihren Koffer (rot eingekreist). © Privat

Das Koffer-Chaos am Münchner Flughafen ist derzeit akut. Eine Familie entdeckt ihren Koffer auf einem Foto unserer Zeitung.

München - Es gibt Dinge, die sind noch unwahrscheinlicher als ein pünktlicher Abflug. Zum Beispiel? Das, was Familie Leister jetzt nach einem USA-Urlaub passiert ist: Sie fahndeten seit drei Wochen verzweifelt nach ihrem Gepäck. Als sie am Wochenende ein Blick in unsere Zeitung warfen, sahen sie das Chaos-Foto vom Münchner Flughafen – und trauen ihren Augen kaum: „Da ist doch unser Koffer!“ Mitten im Gewühl liegt das orangefarbene Gepäckstück. Nur: Wie kommen sie da jetzt ran?

Koffer-Chaos am Münchner Flughafen: Odyssee ohne Ende

Katja und Sven Leister warten seit über drei Wochen auf ihr Gepäck. © Privat

Ihr Urlaubs-Ärger nach dem Miami-Trip ging auf dem Rückflug am 19. Juni los. Geplant war ein Zwischenstopp in Warschau, dann sollte es weiter nach München gehen. Der Flieger hatte jedoch sieben Stunden Verspätung, sodass Katja (43) und Sven Leister (55) mit ihren Kindern (12 und 15) eine Nacht in Warschau verbringen mussten. Am nächsten Tag ging es dann – ungeplant – über Hamburg in die Landeshauptstadt.

Am 21. Juni erreichen sie München. Dann der nächste Schock: Das Gepäck war auf dem langen Weg verloren gegangen. Nach zwei Stunden Wartezeit gab die Familie auf und machte sich auf den Weg nach Hause in die Nähe von Freising. „Dann ging der Horror aber erst so richtig los“, sagt Sven Leister.

Münchner Flughafen: Chaos durch Personalmangel verursacht

Denn im Internet können sie einsehen, dass ihre Koffer in München sind. Der Versuch, bei der Lufthansa jemanden zu erreichen, raubt dem Ehepaar den letzten Nerv. „Wir hingen etwa eine Woche lang täglich für mindestens zwei Stunden in der Warteschleife, bis wir jemanden dranhatten.“ Schließlich erfuhren sie, dass das Gepäck da sei, aber die Lufthansa nicht bei der Aufarbeitung hinterherkommt. Ihren Koffer hatten sie zuletzt noch immer nicht.

Wenn das Gepäck verschwindet Wenn Gepäck verloren geht, muss man sich als Passagier zunächst einmal an die Fluglinie wenden, mit der man unterwegs war. Die Lufthansa bittet darum, das ­bevorzugt im Internet zu erledigen. Dann erhält man ­eine schriftliche Bestätigung mit Vorgangsnummer. Mit dieser kann man wiederum ­online den Gepäckstatus ­abfragen. In den meisten Fällen finden sich Gepäckstücke laut ­Lufthansa innerhalb von 24 Stunden wieder – allerdings ist derzeit im Flugverkehr nichts normal. ­ Sowohl Ver­zögerungen als auch ­Ärger sind in vielen Fällen riesig. Tauchen die Koffer auch nach fünf Tagen nicht auf, muss man eine Inhaltsliste ­erstellen – eine möglichst detaillierte Nennung aller Sachen, die sich im Gepäck befinden. Ist man auf Dinge aus dem Koffer angewiesen, wird die Lufthansa die Kosten unter Vorlage der Rechnung erstatten. Taucht das Gepäckstück gar nicht mehr auf, bekommt man Schadensersatz – maximal 1385 Euro.

Der Grund ist laut einer Lufthansa-Sprecherin der Personalmangel bei Dienstleistern, die die Fluglinie mit der Abfertigung beauftragt hat. „Alle Systempartner arbeiten mit Hochdruck daran, dass Passagiere und ihr Gepäck pünktlich starten und landen“, sagt sie. Doch das könne derzeit nicht immer garantiert werden.

