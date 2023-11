Münchner Ärzte-Offensive gegen Krebs: 35 Vorträge über neue Chancen

Von: Andreas Beez

Medizin und Menschlichkeit: Judith Schmutzler und Professor Claus Belka bereiten eine Patientin im LMU Klinikum auf eine Bestrahlung vor. Welche modernen Möglichkeiten sich im Kampf gegen Tumorerkrankungen bieten, erfahren Patienten und Angehörige beim Krebs-Informationstag am 11. November. © Andreas Steeger/ LMU Klinikum

Im Kampf gegen Krebs erzielt die Spitzenmedizin enorme Fortschritte. Beim Krebs-Informationstag im LMU Klinikum teilen 35 Top-Ärzte des Krebszentrums CCC München ihr Wissen mit den Patienten.

Allein in Deutschland erhalten jedes Jahr etwa eine halbe Million Menschen die Diagnose Krebs. Für die meisten von ihnen ist diese Nachricht erstmal ein Schock. Aber es gibt auch eine ermutigende Nachricht zu diesem sensiblen Thema, das den Betroffenen nach wie vor oft Angst macht: Im Kampf gegen Tumorerkrankungen vermeldet die moderne Spitzenmedizin enorme Fortschritte. Tumor-Spezialisten können immer mehr Patienten bei immer mehr verschiedenen Krebserkrankungen sehr effektiv helfen.

Kampf gegen Krebs: Münchner Krebszentrum CCC informiert am 11. November

Beim Krebs-Informationstag im LMU Klinikum erfahren die Besucher unter anderem Wissenswertes über den neuesten Stand der Spitzenmedizin. © lebensmut

Ein Schlüssel dazu sind spezialisierte Zentren, die das Know-how verschiedener Fachbereiche unter einem Dach bündelt. Dazu gehört das Krebszentrum Comprehensive Cancer Center (CCC) Munich. Die internationale Bezeichnung steht im wesentlichen für einen Zusammenschluss aus Experten des LMU Klinikums und des Uniklinikums rechts der Isar, die auf ihren Spezialgebieten häufig weltweites Ansehen genießen. Bereits zum 22. Mal teilen die Ärzte ihr Wissen am kommenden Samstag, 11. November, von 9 bis 17.30 Uhr beim großen Krebs-Informationstag.

Dr. Corinna Eichelser: „35 Experten erklären aktuelle Behandlungsmöglichkeiten“

Veranstaltet wird die traditionell kostenlose Patienten-Veranstaltung vom Verein „lebensmut“ gemeinsam mit der Bayerischen Krebsgesellschaft, dem Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) und dem CCC München. Dieses Power-Netzwerk bietet im Hörsaal des LMU Klinikums in Großhadern insgesamt 35 Experten-Vorträge an. „Sie beschäftigen sich mit den aktuellen Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Krebserkrankungen sowie wichtigen Aspekten rund um das Thema Leben mit Krebs“, berichtet Dr. Corinna Eichelser von lebensmut. Diesen wertvollen Förderverein für Psycho-Onkologie hat einst der renommierte LMU-Krebsspezialist Professor Wolfgang Hiddemann ins Leben gerufen.

Alltags-Strategien auch für die Angehörigen von Krebs-Patienten

Neben den Vorträgen gibt es heuer beim Krebs-Informationstag auch vier Workshops. Darin geht es beispielsweise um Leben mit Krebs im Alter und um die Frage, wie man als Patient gemeinsam mit den Ärzten entscheidet, welche Therapie für einen persönlich am besten geeignet erscheint. Zudem als Workshop-Aspekte im Programm: Hilfsmittel im Umgang mit der Angst vor einem Rückfall und Alltags-Strategien für Angehörige von Krebspatienten. Wer an den Workshops teilnehmen möchte, muss sich bitte noch heute anmelden: entweder telefonisch unter der 089/4400-74918 oder per Mail unter der Adresse info@krebsinfotag-muenchen.de.

Bianca Dorn erzählt, wie sie die vielen Täler von zwei Krebserkrankungen überwunden hat

Den Eröffnungsvortrag hält in diesem Jahr Bianca Dorn. Sie hat zwei Krebserkrankungen hinter sich und erzählt, wie sie die vielen Täler und tiefen Ängste überwunden hat. Ihr Motto lautet: „Wenn das Leben bricht - in ein Davor und ein Danach“. Beginn ist um 9.10 Uhr direkt nach der Begrüßung. Wichtig: Eine Live-Übertragung der Vorträge ins Internet findet dieses Jahr nicht statt.

16 Vorträge von Krebsspezialisten kostenlos online abrufbar

Leben mit Krebs: Der renommierte Onkologe Professor Wolfgang Hiddemann, der am LMU Klinikum eine Ära im Kampf gegen Tumorerkrankungen prägte, hat den Verein „lebensmut“ gegründet. © Heinz Weissfuss

Allerdings werden insgesamt 16 Vorträge, darunter auch jener von Bianca Dorn, aufgezeichnet. Sie werden dann ab dem 17. November für vier Wochen online abrufbar sein. Dafür kann man sich kostenlos auf www.krebsinfotag-muenchen.de anmelden. Dort findet sich auch das detaillierte Programmheft im PDF-Format.

Neue Forschungsergebnisse und Erkenntnissen gibt es auch beim Thema Krebsvorsorge. So muss nach Experten-Einschätzung die Früherkennung von Prostatakarzinomen reformiert werden. Grundsätzlich gilt: Wer rechtzeitig die Möglichkeiten der modernen Krebs-Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, der erhöhe seine Chancen im Falle einer Erkrankung enorm, betont der international renommierte Urologe Professor Christian Stief vom LMU Klinikum.