„Ich habe Einschläge von Raketen gehört“: Münchner erlebte Israel-Krieg hautnah

Von: Nina Bautz

Robby Rajber, Präsident des jüdischen Sportvereins Maccabi München e.V., ist in Tel Aviv zu Besuch bei seinem Sohn, als der Hamas-Angriff beginnt.

München - Als ihn seine Schwägerin am Samstagmorgen um 7 Uhr in Tel Aviv mit der Nachricht vom Angriff der Hamas weckt, ist ihm das Ausmaß noch nicht bewusst. Schnell aber wird dem Münchner Robby Rajber (62) klar: Da herrscht Krieg – „direkt vor der Haustür!“ Kurz darauf die Sirenen, er muss mit seiner Frau und deren Familie in den Bunker flüchten. „Ich habe Einschläge von Raketen gehört – eine ist nur 700 Meter entfernt von uns eingeschlagen!“

Münchner erlebt Israel-Krieg hautnah mit - Seine Familie plant, am Mittwoch zurückzukommen

Rajber, Präsident des jüdischen Sportvereins TSV Maccabi München, ist noch am Sonntagabend mit der israelischen Fluggesellschaft El Al zurückgeflogen. Seine israelische Frau und sein Sohn planen, am Mittwochmorgen nachzukommen. Als die tz gestern mit ihm sprach, saß er in seinem Haidhauser Büro: „Ich fühle mich wie gelähmt.“

Münchner schildert Erfahrungen aus Israel - „Meine Frau hat viel geweint“

Er habe am Freitagabend noch das jüdische Simchat Thora-Fest gefeiert, sich darüber gefreut, seinen in Tel Aviv lebenden Sohn besuchen zu können. Am Samstag ändert sich die Welt mit einem Schlag. „Wir mussten vier Mal in den Bunker gehen, haben zwölf Stunden die Nachrichten verfolgt, waren ständig am Telefon. Meine Frau hat viel geweint.“ Robby Rajber erfährt, dass ein Sohn von Freunden auf dem Festival ist, bei dem das Massaker angerichtet wurde. Nach sechs Stunden Entwarnung: Er hat überlebt. Später hört Rajber, dass die Wohnung eines Freundes bei einem Raketenangriff zerstört wurde. Er ist unglaublich nahe dran an der Katastrophe.

Hamas-Angriff auf Israel: „Das Abschlachten von Zivilisten ist unmenschlich“

Der Sohn von Holocaust-Überlebenden sagt: „Dieses Abschlachten von Zivilisten, von alten Frauen und Kindern – das macht mich fassungslos.“ Robby Rajber ist aufgebracht. „Ich war am Dienstagabend bei der Solidaritäts-Demo für Israel am Odeonsplatz. Wie kann man gleich daneben eine Palästinenser-Kundgebung genehmigen? Noch schlimmer: Wieso äußern sich muslimische Vertreter jetzt nicht kritisch? Das ist barbarisch, nicht menschlich, was die Terroristen da machen.“

Eltern der Spieler von Maccabi München sind besorgt

Zum Arbeiten kommt der hauptberufliche Filmhändler gerade nicht. Robby Rajber ist ständig in Kontakt mit Frau und Sohn, hört, dass viele junge Männer aus dem Umfeld in die Armee eingezogen wurden. „Die Ängste dieser Familien kann man sich nicht vorstellen.“ Die vergangenen beiden Nächte hat der Münchner schlecht geschlafen.

Die Polizei habe ihm geraten, das Training seiner Fußballmannschaften vorerst auszusetzen – aus Sicherheitsgründen. „Aber ich lasse mir von den Terroristen nichts vorschreiben!“ Viele besorgte Eltern kontaktierten ihn jetzt, erzählt der 62-Jährige. „Ich verstehe natürlich, wenn jemand jetzt nicht spielen will.“ Sein Wunsch für alle Fußballspiele die in diesen Tagen – egal wo – stattfinden: „eine Schweigeminute für Israel“.

