Das hat uns die Pandemie gekostet: Ein Sportstudio-Chef erzählt, wie er durch die Krise kommt

Von: Leoni Billina

Osman Schenk ist Geschäftsführer im Sportstudio SoulPlus © Markus Götzfried

Seit gut zwei Jahren bestimmt sie unser Leben: die Corona-Pandemie. Sie ging einher mit Existenzängsten, mit dem Verzicht auf Lebensfreude. Keine Frage, das Virus hat uns allen viel abverlangt. Uns verraten Münchner was sie diese Krisenzeit gekostet hat. Hier: Der Betreiber eines Fitness-Studios.

Für das Fitnessstudio SoulPlus in Giesing waren die vergangenen zwei Jahre ein harter Kampf ums Überleben. „Wir hatten nach dem zweiten Lockdown etwa 40 Prozent unserer Mitglieder verloren“, sagt Betreiber Osman Schenk. Das bedeute um die 40 Prozent Umsatzeinbußen für das Studio.



„Mittlerweile haben wir uns wieder etwas hochgearbeitet, wir machen aktuell aber noch immer 30 Prozent weniger Umsatz als noch vor der Pandemie.“

Das Studio am Candidplatz, das es seit 2010 gibt, hat noch mit einer weiteren Herausforderung zu kämpfen: Als kleines, privates Unternehmen müssen sie sich gegen die großen Ketten in München durchsetzen. „Um nicht zu viele Mitglieder ganz zu verlieren, waren wir so kulant und haben die Beiträge ausgesetzt“, sagt Schenk. Das Team hoffte so, einige der Gäste weiterhin halten zu können. Derzeit kämen wieder mehrere Mitglieder zurück, auch Neuanmeldungen gebe es zum Glück. Dennoch: „Ich will nur, dass der Spuk endlich mal aufhört“, sagt Schenk.