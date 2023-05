Frühlingsfest: Gratis-Besuch für bedürftige Senioren

Von: Nina Bautz

Teilen

Sie machen den Besuch möglich: Yvonne Heckl (ganz li.), Robert Eckl (ganz re. stehend) vom Schaustellerverband und Natalie Schmid (Verein Münchner für Münchner) mit Wirt Peter Schöniger mit zwei Besuchern.jpg © Marcus Schlaf

Wenn das Geld nur für das Nötigste reicht, ist ein Besuch des Frühlingsfests undenkbar. Am Dienstag aber durften bedürftige Senioren Volksfest-Luft schnuppern, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Eine Mass, ein Hendl und Mitmenschen zum Ratschen. Jeden Schluck, jeden Bissen, jedes Gespräch genießen die 60 bedürftigen Senioren in der Festhalle Bayernland in vollen Zügen. Im Alltag plagen sie meist finanzielle Sorgen und auch oft Einsamkeit. Für ein paar Stunden ist dies aber nun vergessen. Ihr Dank gilt dem Verein Münchner für Münchner e.V, sowie dem Wirt und den Schaustellern, die diese unbeschwerte Zeit gestern auf dem Frühlingsfest gratis ermöglichen: Ein Prosit auf diese Menschlichkeit!

Erinnerungen an bessere Zeiten

Einige der Senioren fühlen sich an diesem Tag ein wenig an früher erinnert, als es das Leben noch besser mit ihnen meinte. „Ach, da hatte ich ein gutes Leben, habe ich mit Frau und Kindern in einem Haus gelebt, wir sind regelmäßig mit dem Auto ans Mittelmeer gereist und viel Motorrad gefahren“, erzählt beispielsweise Ronald K. (76). Nun sei das Leben einsamer geworden. Sein Auto ist kaputt, eine neue Batterie aber wäre zu teuer, berichtet der gelernte Einzelhandelskaufmann, der alleine in Laim lebt und Grundsicherung bezieht. Reisen sind finanziell längst nicht mehr drin.

Verzweifelt ist Ronald K. dennoch nicht. „Ich habe vor sieben Jahren mit Lach-Yoga angefangen, das hat meine Einstellung zum Leben geändert.“ Er hat sein Leben in die Hand genommen, geht jeden Mittag zum kostenlosen Mittagstisch ins Alten- und Servicezentrum und ist weiterhin in seinem Trachtenverein aktiv.

„Ein Hendl hatte ich viele Jahre nicht mehr“

Andere arme Senioren haben diese Kraft nicht. Hildegard Hitze (84) aus Berg am Laim etwa, die ein paar Tische weiter sitzt, verbringt ihren Alltag meist alleine in der Wohnung und hört Radio. Früher sei sie viel mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann in die Berge gefahren, zum Wandern oder Langlaufen. Sie war lange Zeit als Mädchen für alles im Großhandel angestellt. „Heute komme ich grad so über die Runden, ich habe Sparen gelernt.“ Hildegard Hitze kauft sich immer Gemüse, das gerade günstig ist, kocht es und isst dann zwei oder drei Tage am Stück davon. Sie blickt auf ihren Teller auf dem gedeckten Biertisch. „Ein Hendl hatte ich schon viele Jahre nicht mehr.“

Die Gründerin und Vorsitzende von Münchner für Münchner, Natalie Schmid, strahlt, als sie die vielen fröhlichen Gesichter sieht. Ihr Verein lädt seit 2015 Senioren aufs Frühlingsfest ein. Darüber hinaus bietet er schnelle Einzelfallhilfe, falls beispielsweise eine größere Anschaffung nötig ist und fördert soziale Projekte. „Es ist erschreckend, zu sehen, wie schnell man in die Altersarmut rutschen kann“, sagt Schmid.

Andenken an einen unbeschwerten Tag

Als Brigitte Mayr (72) noch als Lehrerin arbeitete (und später in der Schulabteilung der Gemeinde Unterschleißheim), war das für sie auch undenkbar. „Ich bin viel mit dem Zug durch Europa gereist, habe Städte besichtigt.“ Nun sitzt sie mit Arthrose im Rollstuhl und lebt im Pflegeheim. „Da bin ich zwar gut untergebracht. Aber ich vermisse die Selbstständigkeit. Ich würde so gerne mal wieder in meine Heimat, nach Düsseldorf, fahren. Aber dazu bräuchte ich eine Begleitperson – und zahlen müsste ich es ja auch…“ Heute auf der Theresienwiese sind die Sorgen mal vergessen: Nach dem Bierzeltbesuch ziehen die 60 Besucher – einige mit Gehwagen oder Rollstuhl – über das Gelände. Wer will, kann Geisterbahn fahren und Riesenrad. Es gibt Magenbrot und Kokoswürfel – und am Ende einen Frühlingsfest-Krug zum Andenken an einen unbeschwerten Tag.