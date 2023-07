Gastro-Größe Kleopatra Tatsi stirbt mit nur 50 Jahren - Hunderte bei Beisetzung in München

„Immer ein Lächeln“

Mit nur 50 Jahren ist Kleopatra Tatsi völlig überraschend verstorben. Die Griechin wurde in München auf dem Nordfriedhof beigesetzt.

München - Sie gehörte zu den Gastro-Größen der Münchner Szene. Jetzt ist Kleopatra Tatsi mit nur 50 Jahren völlig überraschend verstorben. Wie die Bild berichtet, waren wohl Probleme bei einem medizinischen Eingriff Grund für den Tod der Griechin. Weiter heißt es, dass die Gastro-Größe dann offiziell am 12. Juli für tot erklärt wurde.

Münchner Gastro-Größe stirbt mit nur 50 Jahren - Trauerfeier am Nordfriedhof

Kleopatra Tatsi, hatte das legendäre griechische Restaurant „Cavos“ in München geleitet, erst kürzlich hatte sie nach der Pandemie mit dem Nachfolger „Moró Mou“ ihr Comeback in der Szene gefeiert. Gegenüber der Bild äußerte sich auch Szene-Wirt Hugo Bachmaier in Trauer, und spricht davon, dass er Tatsi „nur mit einem Lächeln“ kannte. Weiter heißt es, dass die 50-Jährige am Mittwoch, dem 19. Juli, auf dem Münchner Nordfriedhof vor 300 Gästen nach griechisch-orthodoxer Tradition beigesetzt wurde.

Aktuell laufe dem Bericht nach ein Ermittlungsverfahren, um den Fall rund um den medizinischen Eingriff aufzuklären.