Blutiger Streit am Münchner Hauptbahnhof: Resolute Nonne greift ein, ohne zu zögern

Von: Lukas Schierlinger

Eine Nonne hat bei einem Streit am Münchner Hauptbahnhof beherzt eingegriffen. © imago/Ralph Peters

Durch ihr beherztes Eingreifen hat sie wohl Schlimmeres verhindert. Eine Nonne reagierte, als zwei Männer am Hauptbahnhof München aufeinander losgingen.

München – In der Nacht zum 28. November kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern am Hauptbahnhof von München. Der Streit eskalierte, als einer der Männer den anderen gegen den Oberkörper stieß und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Eine zufällig vorbeigehende Nonne griff mutig ein und konnte so Schlimmeres verhindern, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Auseinandersetzung am Hauptbahnhof München: Nonne geht dazwischen

Die beiden Männer, 40 und 32 Jahre alt, waren gegen 1 Uhr morgens im Zwischengeschoss des Bahnhofs aneinander geraten. Der ältere Mann schlug den jüngeren zu Boden und trat ihm gegen den Kopf. Eine 51-jährige Nonne, die zufällig vor Ort war, griff entschlossen ein und hielt den Angreifer davon ab, weiter auf den am Boden liegenden Mann einzutreten.

Ein 34-jähriger Passant unterstützte die Nonne, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der Angreifer wurde festgenommen und zur Bundespolizeiwache gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann war bereits in der Vergangenheit durch Gewalttaten aufgefallen.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe und die Vorführung vor dem Haftrichter an. Der 32-jährige Geschädigte erlitt eine stark blutende Gesichtsverletzung, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung von 2,4 Promille wurde er in Schutzgewahrsam genommen.

Beide Männer sind ohne festen Wohnsitz. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur sorgfältig geprüft.

