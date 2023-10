Münchner Hausberge: Neureuther kritisiert Massenansturm

Teilen

In seinen neuen Buch kritisiert Felix Neureuther den Massen-Ansturm auch in den Münchner Haubergen und fordert eine Kurskorrektur im Tourismus.

Von seinen Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther (74) hat er die Liebe zu den Alpen geerbt. Inzwischen ist Felix Neureuther (39) selbst dreifacher Papa und vermittelt seinen Kindern (1, 3, und 5) bei jeder Gelegenheit den Zauber seiner Werdenfelser Heimat. „Die Natur zu erleben, zu riechen, zu fühlen – das macht was mit dir“, weiß Neureuther und gießt dieses erfüllende Gefühlsgemisch aus Dankbarkeit und Demut in nachdenkliche Worte: „Wenn du mal die Schönheit, aber auch die Naturgewalt und Urkraft in den Bergen wirklich hautnah erlebt hast, dann merkst du erst, was du als Mensch für ein kloaner Schoaß bist.“



„Bei den Gletscher-Trainingseinheiten begann ich zu realisieren, wie mir mein Lebensinhalt praktisch unter den Füßen wegschmolz.

Felix Neureuther: „Massentourismus würde alles kaputtmachen“

Doch das Paradies aus Fels, Eis und Almwiesen ist akut in Gefahr – und um es retten, bedarf es laut Neureuther eines Umdenkens in der Gesellschaft, auch im Tourismus. Dafür warb er jetzt bei der Vorstellung seines neuen Buchs Das Erbe der Alpen. „Nachhaltiger Tourismus ist unsere einzige Chance, Massentourismus würde alles kaputt machen“, so das Credo des einstigen Ski-Profis.



Früher war der Ski-Star selbst ein „Zerstörer der Berge“

Dass er früher selbst „Zerstörer der Bergwelt“ war, wie es sein Co-Autor Michael Ruhland schonungslos offen formulierte, leugnet Neureuther nicht. „Ich will meine Zeit als Skifahrer nicht missen, aber irgendwann schaust du halt über den Tellerrand hinaus, fängst an, Dinge zu hinterfragen.“

Bei der Vorstellung des neuen Buchs „Das Erbe der Alpen: Felix Neureuther (rechts) mit seinem Co-Autor Michael Ruhland. © Oliver Bodmer

Diesen Entwicklungsprozess beschreibt der heutige TV-Skiexperte so: „Bei den Gletscher-Trainingseinheiten begann ich zu realisieren, wie mir mein Lebensinhalt praktisch unter den Füßen wegschmolz. Mir wurde klar, dass ich selbst und wir alle ein Teil des Problems sind.“



Neureuther fordert: „Schluss mit höher, schneller, weiter in den Bergen“

Nun will Neureuther nach Lösungen suchen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. In seinem beeindruckenden Buch, das im Verlag Gräfe und Unzer erschienen ist, erzählt er gemeinsam mit dem sprachgewaltigen Michael Ruhland von der Kraft der Traditionen in den Bergen. Von Bergbauern, die im Sommer mit Steigeisen über 40 Grad steile Wiesenhänge mit der Sense mähen, von einer Kräuterhexe im positiven Sinne, die allerlei Salben und Tinkturen herstellt, ohne diese bei Amazon oder auf Youtube zu vermarkten. „Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben und wie es ist“, erzählte die über 80 Jahre alte Südtirolerin – und bestärkte Neureuther damit in einer fundamentalen Erkenntnis: „Es muss Schluss sein mit höher, schneller weiter.“ Dies gelte für jeden einzelnen, und für die Einheimischen in den Bergen genauso wie für ihre Gäste.



Neureuther berichtet von Ansturm am Eibsee und an der Zugspitze

Beispiele für den „Overtourism“, wie der Ansturm auch in den Alpen neudeutsch genannt wird, gebe es genug – auch in seiner Heimat. „Manchmal ist es einfach zu voll, wir merken das beispielsweise an der Zugspitze und am Eibsee, vor allem im Sommer.“



Ski-Star schlägt vor: Skigebiete mehr nach Umweltschutz-Aktivitäten bewerten

Den Skisport will Neureuther in seiner Wunschrolle als geläuterter Botschafter der Berge übrigens nicht verteufeln. „Skifahren ist Kultur, es gehört zu den Bergen, macht den Menschen Freude, zaubert funkelnde Augen in die Gesichter der Kinder. Das darf man ihnen nicht nehmen. Die Frage ist nur, wie es uns gelingt, den Skisport nachhaltiger zu machen.“ Dazu wünscht sich Neureuther etwa, dass Skigebiete nicht nur nach Pistenkilometern und Après-Ski-Hütten bewertet werden, sondern beispielsweise nach ihrem Engagement in Sachen Energieeinsparung und Umweltschutz. „Solche Kriterien müssen viel stärker berücksichtigt werden.“

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!