Zufällig vorbeifahrender Krankenwagen rettet Frau in München das Leben, die kurz zuvor Kalbsleber aß

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwache 1 erkannte die Notlage. (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago

In einem Lokal in München Solln ist eine Frau beinahe an einem Stück Kalbsleber erstickt. Ein vorbeifahrender Rettungswagen erkannte den Ernst der Situation rechtzeitig.

München - Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag in der Herterichstraße in München ab. Eine Frau hatte sich in einem Restaurant so stark am Essen verschluckt, dass sie bereits nicht mehr bei Bewusstsein war. Eine Mitarbeiterin lief auf die Straße, um Hilfe zu holen. Dort fiel sie dem Fahrer eines zufällig vorbeifahrendem Rettungswagen auf, wie die Münchner Feuerwehr mitteilt. Der Rettungswagen der Feuerwache 1 unterbrach daraufhin seine Alarmfahrt - und rettete somit das Leben der 80-Jährigen.

Frau droht in Münchner Lokal zu ersticken: Helfer holen mit Zange Kalbsleber aus Rachen

„Im Restaurant trafen die Einsatzkräfte eine bewusstlose 80-jährige Frau am Boden an“, heißt es im Bericht der Feuerwehr weiter. Den Helfern war die Ursache sofort klar: Der Frau steckte Essen im Rachen. Mit einer speziellen Zange haben die Rettungskräfte die verschluckte Kalbsleber entfernt, sodass die Frau wieder selbstständig atmen konnte.

Immer noch bewusstlos kam die Frau in eine Münchner Klinik. Ihr Kreislauf hatte sich dank der Retter stabilisiert. Zu dem ursprünglichen Einsatz disponierte die Leitstelle der Feuerwehr einen anderen Rettungswagen. (tkip)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.