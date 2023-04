Münchner nimmt Flüchtlinge auf, Vermieter kündigt Vertrag: Amtsgericht gibt aber dem Mieter Recht

Von: Sascha Karowski

Teilen

Einem Mieter wurde gekündigt, weil er Flüchtlinge aufgenommen hatte. © Andreas Gora

Einen Mieter wurde gekündigt, weil er Flüchtlinge aufgenommen hatte. Das Amtsgericht München allerdings gab dem Mann Recht.

München - Wieder hat ein Münchner Mieter massiven Ärger mit seinem Vermieter bekommen, weil er Menschen aus der Ukraine aufgenommen hat. Stefan B. bangte monatelang um sein Zuhause. Im August wurde er von seinem Vermieter fristlos gekündigt, dann folgte die Räumungsklage. Doch der 39-Jährige hat sich mit Hilfe des Mieterverein München gewehrt – und Recht bekommen. Jetzt wies das Amtsgericht München die Klage ab. „Bei mir macht sich erst langsam die Erleichterung breit“, sagt Stefan B.



Münchner nimmt zwei Frauen aus der Ukraine auf: Vermieter kündigt Mietvertrag fristlos

Stefan B. wohnt seit 2005 in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Neuhausen. Er hat dort seitdem mehrere Untermieter und dafür korrekt seinen Vermieter um Zustimmung gebeten, es gab nie Probleme. Ende März 2022 nahm Stefan B. angesichts des Krieges in der Ukraine helfen und nahm eine Frau mit ihrer erwachsenen Tochter auf – zunächst als Besuch.

Die Frauen wollten nur vier Wochen bleiben und dann in eine Unterkunft in der Nähe von Dortmund. Doch die Mutter erkrankte, konnte nicht reisen. Stefan B. bat deswegen am 1. Juli seinen Vermieter um Zustimmung zur Untervermietung. Am 2. August kam stattdessen die fristlose Kündigung, weil er angeblich wiederholt unerlaubt untervermietet habe.



Nach Kündigung des Mietvertrages: Amtsgericht gibt dem Mieter Recht

Das Gericht hielt eine Kündigung für unbegründet. „Unser Mitglied hat nur getan, was man tun sollte – er hat geholfen“, sagt Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins München. „Es ist gut und richtig, dass die Kündigung ohne Erfolg blieb. Aber so eine Kündigung macht Angst und ist ein enormer Stress. Wir können deswegen nur dazu raten, sich in einem solchen Fall schnell rechtliche Hilfe zu holen.“