Köstlich! Neuer Film vom Obststandl-Didi

Von: Daniela Pohl

Seit fast 40 Jahren verkauft Didi Ost und Gemüse vor der Uni © Al Dente Entertainment

Dieter „Didi“ Schweiger macht in seinem neuen Unternehmensfilm an seinem Wirtschafts-Standl-Ort vor der Universität Erfolg messbar - er wiegt Obstschalen. Seine Kernkompetenz: der Apfel.

Zehn Jahre nach dem ersten Imagefilm über den pfiffigen Obsthändler, der am Geschwister-Scholl-Platz an der LMU braungebrannt und gut gelaunt Obst und Gemüse an seine Kunden bringt, setzt die Münchner Filmagentur Al Dente Entertainment die Satire jetzt fort: Wie schon der erste Film, der mit dem deutschen Webvideopreis ausgezeichnet wurde und auf Youtube über 700 000 Aufrufe hat, nimmt auch S‘Leben is a Freid - die Mutter aller Imagefilme 2.0 moderne Unternehmenssprache, Schlagworte und Plattitüden der heutigen Arbeitswelt auf die Schippe. „Neue Themen wie Skalierbarkeit, Diversität und Salesfunnels sind hinzugekommen, und somit neues Futter für unsere Fortsetzung“, sagt Peter Schels, Inhaber der Filmproduktion, die normalerweise Imagefilme für Weltfirmen wie Google, Allianz und Siemens erstellt.

Schon der Dreht sei „saugut“ gewesen, verrät Didi. Früh morgens hätten ihn bei der Radl-Szene im Englischen Garten gleich zwei junge Damen im Eisbach zugewunken. Didi ist halt bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Es sei „nichts gestellt, sondern das echte Leben am Obststandl“. Erfolg hat da nur einen Wert: pure Lebensfreude!

Immer freundlich, immer herzlich. Didi hat viele Stammkunden. Einige wirken in seinem Film mit. © Al Dente Entertainment