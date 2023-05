Münchner Party-Institutionen müssen weichen: Hilferuf erreicht sogar die Bundesregierung – „Viel zu verlieren“

Von: Felix Herz

Zwei echte Münchner Party-Institutionen schließen im Mai: das Harry Klein in der Sonnenstraße und der 8 Below Club zwischen Stachus und Hauptbahnhof. (Symbolbild) © IMAGO/Alexander Pohl

Nach 23 Jahren muss das Harry Klein in der Münchner Innenstadt schließen, auch der 8 Below Club macht zu. Ein schwerer Schlag für die Kulturszene in der bayerischen Landeshauptstadt.

München – Im Sommer 2023 muss sich die Stadt München von echten Institutionen des lokalen Nachtlebens verabschieden. Das Harry Klein in der Sonnenstraße und der 8 Below Club zwischen Stachus und Hauptbahnhof schließen endgültig ihre Pforten. Der Verband der Münchner Kulturveranstaltenden (VDMK) e.V. schlägt nun Alarm – und schickt sogar an die Bundesregierung einen Hilferuf.

Zwei Münchner Clubs verschwinden von der Bildfläche – ein Alarmsignal

In einer Pressemitteilung schreibt der VDMK, dass neben den zwei Münchner Clubs auch das Distillery in Leipzig „Verdrängungsprozessen zum Opfer“ falle. Am Beispiel des Harry Klein in München werde deutlich, wie groß die „Probleme für die Clubkultur in den Städten“ sind. Ganze 23 Jahre war das Harry Klein immerhin ein beliebtes Ziel für Münchner Nachtschwärmer – doch nun muss der Club schließen, weil der Gewerbemietvertrag gekündigt wurde. Ein neues Grundstück soll dort entstehen, wahrscheinlich zur Hotelnutzung, vermutet der VDMK.

Das Harry Klein sei bis zum letzten Tag der Öffnung bei Gästen und Künstlern beliebt gewesen und eine große Bereicherung für das „kreative und kulturelle München“. Das Beunruhigende: Trotzdem konnte das Harry Klein laut VDMK keine neuen Räumlichkeiten finden, um den Betrieb fortzusetzen. Daher stellt der Verband mit großer Sorge fest: „Wenn ein so erfolgreiches Unternehmen es nicht schafft, neue Räume zu finden, sind die Möglichkeiten für junge Menschen, junge Kreative vieler kultureller Sparten umso geringer.“

Große Sorge nach Ende zweier Münchner Clubs: „Wir haben viel zu verlieren“

Am Beispiel Harry Klein teile der VDMK die große Sorge, so heißt es in der Pressemitteilung, dass es in der „dichten, teuren Stadt zukünftig unmöglich sein wird, Räume zu besetzen und Freiräume zur Entwicklung neuer Kulturen zu schaffen.“ Denn für den VDMK geht es um mehr, als nur zwei Münchner Clubs. Eine kreative Stadt lebe soziale Integration und Inklusion, sie ist offen, multikulturell und tolerant. Dies alles stehe auf dem Spiel – „Wir haben viel zu verlieren“ schreibt der VDMK.

Forderungen an Stadt, Freistaat und Bundesregierung

Daher richtet der Verband nun eine dringende Forderung jeweils an die Landeshauptstadt München, den Freistaat Bayern und an die Bundesregierung. Letztere solle mit der LiveMusikKommission e.V., die für den Schutz der Clubkultur arbeitet, in Kontakt bleiben, deren „Forderungen zur kulturellen Stadtentwicklung“ unterstützen und „die im Koalitionsvertrag genannten Novellierungen der TA-Lärm und der Baunutzungsverordnung noch in diesem Jahr“ umsetzen.

Der Freistaat Bayern soll laut VDMK indessen mit der LiveMusikKommission e.V. und anderen Verbänden der Livemusik- und Nachtkultur in einen Austausch treten, diese auf Landesebene unterstützen und der zuvor genannten Novellierung zustimmen.

Besonders umfangreich sind die Forderungen an die Stadt selbst. Dabei geht es vor allem darum, sich dem Thema der fortschreitend schließenden Musik-Spielorte anzunehmen. Die Stadt solle in Erfahrung bringen, woran es derzeit hakt und welche Unterstützung die Stadt vom Staat braucht, um die „Club-, Nacht- und Livemusikkultur verstärkt zu unterstützen und zu fördern“. (fhz)

