Schicksal einer Corona-Mama: „Das gab mir die Kraft, gesund zu werden!“

Die Tagebücher der Corona-Babys

Von: Andrea Stinglwagner

Stationsleiterin Andrea Killiches zeigt die Baby-Tagebücher © Jens Hartmann fuer tz

Wenn schwer Covid-kranke Mamas um ihr Leben kämpfen, müssen immer wieder ihre Babys auf der Kinderintensivstation betreut werden. Frühchen - getrennt von Mama und Papa. Doch Münchner Fachpflegerinnen tun alles, um solchen Familien zu helfen: Sie schreiben seit der Pandemie spezielle Tagebücher - diese zeigen, mit wie viel Herz sich die Pflegerinnen in ihrer täglichen Arbeit einsetzen.

Andrea Killiches (50), pflegerische Stationsleitung der Kinderintensivstation Harlaching, erzählt im Interview die Geschichte der „Tagebücher der Hoffnung“.

Frau Killiches, was ist Ihre Aufgabe in der Münchner Klinik Harlaching – und wie ist die Situation mit Corona?

Andrea Killiches: Ich organisiere das Pflegepersonal, begleite die Eltern, bin aber auch selbst in der Pflege vor Ort. Es kommt durch Corona leider häufig vor, dass Eltern nicht zu ihren Kindern können. Weil sie selbst krank sind, oder sie oder Geschwisterkinder in Quarantäne sind. Das ist sehr schwer und sehr emotional für alle.

Wie kam es zu den Tagebüchern?

Andrea Killiches: Das möchte ich anhand der Geschichte von Kira erzählen, die uns alle sehr bewegt hat. Kira ist letztes Jahr im Februar geboren, in der 28. Schwangerschaftswoche. Sie wog gerade mal 580 Gramm. Ihre Mutter war schon länger mit Covid auf Intensiv gewesen, plötzlich ging es ihr gravierend schlechter. Als die Ärzte sagten, sie müsse intubiert und in Bauchlage gelegt werden, war klar: Kira muss per Kaiserschnitt entbunden werden.

Was bekam die Mutter davon noch mit?

Andrea Killiches: Gar nichts mehr. Sie wusste nicht einmal das Geschlecht ihres Kindes. Auch der Vater war hilflos. Er war in Quarantäne und musste sich um den vierjährigen Bruder kümmern.

Wie ging es Kira nach der Geburt?

Andrea Killiches: Zum Glück hat sie sich gut entwickelt. Aber wir machten uns viele Gedanken: Die Mutter kriegt ja gar nichts mit. Dabei ist die erste Zeit so wichtig! Jede Berührung, jeder Blick. Auch für den Vater! Da kamen wir auf die Idee, das Tagebuch selbst zu schreiben, das sonst Eltern von Frühchen führen.

Wie sieht so ein Eintrag aus?

Andrea Killiches: Wir erzählen vom Tag – aus Sicht des Kindes. „Heute hat die Pflegerin mit mir gekuschelt.“ „Heute durfte ich das erste Mal alleine atmen.“ „Heute musste ich viel schimpfen“ (schreien). Aber auch lustige Geschichten: „Ich habe festgestellt, wenn ich an meinen Kabeln zupfe, macht es ,Bim Bim‘ und sofort kommt jemand angerannt! Das finde ich lustig!“

Adressat der Einträge sind die Eltern?

Andrea Killiches: Nicht nur. Zum einen soll die Mutter nachvollziehen, ja begreifen können: Das ist passiert, während ich im Koma lag. Aber auch das Kind wird die Mutter irgendwann fragen: Wie war das, als ich geboren wurde? Dann bricht die Mama vielleicht in Tränen aus, weil sie das ja gar nicht miterlebt hat. Aber das Tagebuch zeigt dem Kind: So war das damals. Ich wurde gut umsorgt!

Wie ging es mit Kira weiter?

Andrea Killiches: Eines Tages erfuhren wir von der Intensivstation: Die Mutter ist extubiert und stabil. Sobald es möglich war, zeigten wir ihr das Tagebuch – sie war restlos begeistert! Ganz toll auch: Über ein Tablet durfte sie im Live-Streaming zuschauen, wie ihre kleine Maus gewogen und gewaschen wird.

Und dann kam DER Tag...

Andrea Killiches: Den werden wir nie vergessen. Es war Vatertag. Ohne dass wir es dem Papa verraten hatten, wurde die Mutter im Bett zu uns gebracht. Und hier durften die Eltern sich und das Baby endlich in den Arm nehmen. Es war das Emotionalste, was ich je erlebt habe. Sogar der Dienstarzt hat geweint vor Freude. Wir waren glücklich.

Wie viele solcher Tagebücher haben Sie und Ihre Pflegerinnen seitdem geschrieben?

Andrea Killiches: In Corona-Zeiten sicher 15 bis 20 - das waren aber nicht nur Covid-Patientinnen.

Ich denke, dass jede Neointensivstation in München Tagebücher schreibt.



Was hoffen Sie, mit den kleinen Büchlein zu bewirken?



Andrea Killiches: Wir alle hoffen, dass sie die Eltern und Kinder trösten. Es ist ja nicht nur Long Covid. Es sind die psychischen Belastungen, die irgendwann heilen sollen.

Was raten Sie Schwangeren?

Andrea Killiches: Informieren Sie sich! Lassen Sie sich impfen! Es gibt inzwischen genügend Frauen, die sich ohne Nebenwirkungen und Schäden fürs Kind impfen ließen. Man weiß umgekehrt mit Blick auf eine Covid-Erkrankung nie, was kommt. Sie haben Verantwortung für sich und für Ihr Kind. Aktuell liegen einige ungeimpfte Mütter mit Covid-19 auf unserer Normalstation. Kiras Mama sagte am Ende: Wenn es während meiner Schwangerschaft schon die Impfung gegeben hätte, hätte ich diese erste Zeit mit meinem Kind wohl nicht verpasst.

Ein Auszug aus einem Baby-Tagebuch © Jens Hartmann fuer tz

Schicksal einer Corona-Mama: „Das gab mir die Kraft, gesund zu werden!“

Mama Imenta Theodoridou mit den Chefärzten Prof. Marcus Krüger (Neonatologie MüK) und Prof. Christoph Scholz (Frauenkliniken Harlaching und Neuperlach) © Foto: München Klinik

Das Schicksal der Familie Theodoridou aus München war hochdramatisch: Ärzte der München Klinik Harlaching hatten ihr Baby per Kaiserschnitt geholt, während die Covid-kranke Mutter unter Narkose beatmet wurde. Das Frühchen wog 1100 Gramm.

Der Grund für den Kaiserschnitt: Die Schwangerschaft war für die werdende Mutter lebensbedrohlich geworden, auch dem Baby im Mutterleib hatte das Virus zu schaffen gemacht – es zerstörte den Mutterkuchen. Auch der Vater lag auf der Corona-Intensivstation. Die vier Kinder –selbst infiziert – mussten zu Hause ausharren.

Als Mutter Imenta Theodoridou aus dem Koma erwachte, durfte sie ihr Baby erstmals per Videotelefonie sehen. Und auch sie erhielt von den Pflegerinnen ein Baby-Tagebuch, das die Zeit, in der sie getrennt waren, dokumentierte. Mittlerweile ist die Familie glücklich zuhause.

Das Tagebuch, so sagt die Mutter heute, „war für mich die Motivation, gesund zu werden, mein Kind zu sehen und zu berühren.“ Wie eine Nabelschnur. Heute noch blättert Imenta Theodoridou häufig darin. Sie ist dankbar für das Glück, Mutter zu sein. Doch das Buch ist ihr auch „eine ständige Mahnung“ und Erinnerung an die Zeit, die sie und ihre Familie zu überstehen hatten. Jetzt ist sie geimpft.

Laut den städtischen Kliniken haben hier 2021 insgesamt 62 Corona-positive Frauen ein Baby geboren. 25 in Schwabing, 22 in Harlaching und 15 in Neuperlach. 2020 seien es 27 Fälle gewesen. Zum Glück habe es bisher kein Covid-krankes Frühchen gegeben. Was sicher auch dem großartigen Einsatz der Münchner Fachpflegerinnen zu verdanken ist.