Münchner Seniorin abgezockt: 84-Jährige verliert 500000 Euro an Betrügerbande - „In die Türkei gebracht...“

Von: Andreas Thieme

Die Zahlen des Callcenter-Betrug steigen massiv an: 2020 gab es in München 6113 Fälle mit 4,2 Millionen Euro Schaden © Julian Stratenschulte (dpa)

Ermittlungserfolg für die Münchner Polizei! Die Beamten konnten einen Callcenter-Betrüger festnehmen, der einer 84-Jährigen aus Solln rund 500 000 Euro abgeknöpft hatte.

München - Bereits am 25. Mai 2021 war die Frau aus Solln von einem ihr unbekannten Mann angerufen worden, der sich als Kriminalpolizeibeamter ausgegeben hatte. Dieser erzählte ihr, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben hätte und die Seniorin nun ein potentielles nächstes Opfer sei.

Eine fiese Lüge! Denn so versuchen Betrügerbanden Münchner Senioren zu ängstigen und setzen sie anschließend stundenlang unter Druck, um an ihr Geld zu kommen. So auch im Fall der 84-Jährigen: Durch geschickte Gesprächsführung über drei Stunden hinweg willigte sie schließlich ein, das von ihr in der Wohnung verwahrte Bargeld in eine Tasche zu packen. Der Inhalt: rund 500 000 Euro, die sie angespart und zuhause aufbewahrt hatte. Das Geld übergab sie in Absprache mit dem Anrufer einer vorgeblich zivilen Polizeibeamtin - tatsächlich war sie ein Bandenmitglied.

Nur, weil die Seniorin zwei Tage später bei der echten Polizei angerufen hatte, um sich nach ihrem Geld zu erkundigen, konnte er Fall später aufgeklärt werden. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte ein 52-jähriger Türke ohne festen Wohnsitz in Deutschland laut Polizei als Tatbeteiligter identifiziert werden. „Dieser steht im dringenden Verdacht als Logistiker bzw. Kurier das erlangte Bargeld mehrerer Taten von den Abholern in die Türkei gebracht zu haben.“ Der Haftbefehl gegen den Betrüger wurde am 19. Oktober in München vollzogen.

München: Seniorin gab 500.000 Euro an vermeintlichen Kommissar - doch der war ein Betrüger

Mehr als 2,5 Millionen Euro pro Jahr betrug zuletzt der Schaden durch Banden Falscher Polizisten. Ihre Masche ist längst bekannt - doch noch immer fallen Senioren darauf rein und verlieren mitunter ihr gesamtes Erspartes. Neben der Raub-Lüge im aktuellen Fall lügen die kriminellen Anrufer oft auch vor, dass Einbrecher in der Gegen seien und die angerufenen Senioren auf deren Liste ganz oben stünden. Die echte Polizei rät: Legen Sie im Zweifel auf und geben Sie niemals Bargeld an Fremde.