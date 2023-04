Münchner retten krummes Gemüse vor der Tonne: „Wollen damit etwas gegen die Vergeudung tun“

Start-up-Serie: Etepetete

+ © Etepetete Christopher Hallhuber (li.) und Georg Lindermair retten Obst und Gemüse (li.), das wegen nicht perfekter Form von Supermärkten abgelehnt wird. © Etepetete

München sprudelt vor Ideen, das zeigen aktuelle Zahlen. Denn nirgends sprießen mehr junge Unternehmen aus dem Boden. Deshalb stellen wir Gründer und ihre Ideen in einer Serie vor.

Schon mal eine dreibeinige Möhre im Supermarkt gesehen? Nein? Das liegt daran, dass verwachsenes oder krummes Gemüse häufig aussortiert wird, bevor es überhaupt den Handel erreicht. Im schlimmsten Fall landet es sogar im Müll. Das wollen die Gründer Chris Hallhuber (33) und Georg Lindermair (33) ändern. Sie kaufen „krumme Ware“ direkt von den Landwirten auf und verschicken sie in Bio-Boxen. Etepetete heißt ihr Unternehmen. „Wir wollen damit etwas gegen die Vergeudung tun“, sagt Lindermair.

Vor einigen Jahren sind die Münchner bei einem Besuch auf einem Bauernhof auf diese Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam geworden – daraus erwuchs schnell ihre Idee.

Das Münchner Start-Up arbeitet mit rund 90 Landwirten zusammen

„Klassiker, die oft aussortiert werden, sind herzförmige Kartoffeln, mehrbeinige Karotten oder Spargel, der gebrochen ist“, sagt Hallhuber. Solche unförmigen Pflanzen haben im Handel einen schweren Stand. Die Europäische Union hat die Normen, welche Formen Obst und Gemüse im Supermarkt haben darf, zwar deutlich aufgeweicht. Aber: „Auf dem Markt haben sich gelernte Handelsnormen etabliert“, sagen die Gründer. Oft lehnen Einzelhändler Ware ab, weil sie nicht ins Sortiment passt. Wie viel davon jährlich im Abfall landet, ist schwer zu beziffern: Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass so rund 200 000 Tonnen im Jahr an Lebensmitteln bereits bei den Landwirten verloren gehen.

+ Mehrbeinige Karotten werden häufig aussortiert. © Etepetete

Doch nicht alles landet im Müll: Oft würden die Bauern die Lebensmittel als Dünger, in Biogasanlagen oder für die Mostproduktion verwenden, so die Gründer. Damit es gar nicht so weit kommt, versuchen die Münchner, vorher einzugreifen: „Wir hören zum Beispiel von Handelspartnern, dass wieder ein Container mit Lebensmitteln abgelehnt wurde, dann schlagen wir zu.“

Über die Jahre haben sie sich ein Netz aus rund 90 Partnerlandwirten aus Bayern, aber auch aus Italien und anderen Ländern aufgebaut. Die zuvor abgelehnte Ware können sich Kunden wöchentlich vor die Haustür liefen lassen. Doch nicht alles, was in der Box ist, können die Gründer mit krummer Ware abdecken. „Zwischen 50 und 100 Prozent sind gerettete Lebensmittel.“ Der Rest wird zugekauft.