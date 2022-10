Tierschutzverein München: Gerettet aus der Hölle – Hilfe für Tiere aus der Ukraine

Dobermann Dobbie linst über den Zaun – und hoffentlich in eine ­positive Zukunft. © fkn

Es sind die Schicksale wie das der verschollenen Katze Nora oder des misshandelten Dobermanns Dobbie, bei denen die Mitglieder des Tierschutzvereins München immer wieder zu Rettern werden.

München – Ganz aktuell engagiert sich der Verein besonders für Tiere in der vom Krieg gebeutelten Ukraine. Für diesen Einsatz gab es Dienstagabend von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) den mit 4.000 Euro dotierten Bayerischen Tierschutzpreis.

So haben die Tierschützer im März über 40 Tonnen an Futter- und Sachspenden gesammelt, die in die Ukraine geschickt oder an hilfsbedürftige ukrainische Flüchtlinge, die mit ihren Haustieren geflohen sind, in Sammelunterkünften verteilt wurden.



Glauber betont: „Der diesjährige Tierschutzpreis würdigt insbesondere die Hilfe für eine große Zahl ukrainischer Heimtiere, die entweder mit ihren Besitzern aus der Ukraine zu uns geflohen sind oder in der Ukraine Unterstützung brauchen.“



Münchner Tierschützer retten Katze Nora bei Ukraine-Hilfsaktion

Im Zuge der Ukraine-Hilfsaktion konnte im März Katze Nora (5) an ihre glückliche Besitzerin zurückgegeben werden. Die junge Frau war kurz nach Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet und suchte verzweifelt nach ihrem Tier. Der Tierschutzverein war auf einen Facebook-Aufruf der Ukrainerin aufmerksam geworden und konnte Nora, die mittlerweile beim Tierschutzverein untergekommen war, an ihre Besitzerin übergeben.

Die ukrainische Katze Nora ist mittlerweile wieder bei ihrer glücklichen Besitzerin. © Tierheim

Ebenfalls aus der Ukraine stammen die Katzen-Damen Muschka und Feya – auch um dieses Duo kümmerte sich das Tierheim in Riem. Ihre Besitzerin hatte die beiden aus dem Kriegsgebiet mitgebracht, konnte sie aber in München nicht unterbringen. Ihre Tochter, bei der sie Unterschlupf fand, hat nämlich bereits einen Hund, eine Katze – und zu wenig Platz in der Wohnung.

Schicksale wie diese sind es, um die sich die Leute des Tierheims mit Hingabe kümmern – und das schon lang. Der Tierschutzverein blickt auf eine knapp 180-jährige Geschichte zurück. Sprecherin Kristina Berchtold könnte eine lange Liste denkwürdiger Geschichten erzählen – und dazu zählen beileibe nicht nur Katzen…



Pferd Jack zog nach medizinischer Versorgung zu Retterin Alexan­dra Knuth auf ­einen Hof. © Tierheim

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr Pferd Jack (14), das die Tierschützer in Aying aus der Isolation retteten. Bei einer Routinekontrolle eines Schafhalters hatte ein Tierarzt das vernachlässigte Tier entdeckt und sofort gemeldet. Jack konnte kaum laufen, den Tierschutzinspektoren war es dennoch möglich, ihn in eine Pferdeklinik zu bringen. Jack zog auf einen Reiterhof in Vaterstetten zu seiner Retterin Alexandra Knuth. Heute ist Jack wie ausgewechselt – ein glückliches und gesundes Pferd.



Auch Dobermann Dobbie (1) ist jetzt auf dem Weg zu einem glücklichen Leben. Der Tierschutzverein hat den Rüden, der getreten und gewürgt wurde, aufgenommen. Noch ist er nicht vermittelt. (H. Wilholt)

Indes schlägt das Münchner Tierheim Alarm. Dort sind in allen Abteilungen die Plätze voll. Es gibt Wartelisten für neue Abgabe-Tiere. Fachkräftemangel und die hohen Energiekosten verschärfen die Situation.