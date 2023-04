Reinigung der Uni-Brunnen: Mit 1000 Bar gegen Kalk und Schmutz

Von: Nina Bautz

Nick Heyden muss viel Kraft aufwänden, um den Brunnen mit dem Strahlreiniger mit Höchstdrucktechnik zu säubern © BRAINSTORMUNICH MEDIA

Die bekannten Brunnen am Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität sind derzeit mit einem Metallplatten-Gerüst umzäunt. Wir haben dahinter geschaut – und die komplexen Reinigungsarbeiten begleitet.

Bevor Nick Heyden zu seinem Höchstdruck-Strahlreiniger greift, muss er einen Ganzkörperanzug, einen Helm, Handschuhe, Schallschutz-Kopfhörer und Metallschützer für seine Gummistiefel anziehen. 1000 bar Wasserdruck spritzen aus seinem Gerät – das reicht aus, um Holz und weichen Stein zu zerschneiden. Damit ist er derzeit an den Schalenbrunnen an der Ludwig-Maximilians-Universität im Einsatz. Seine Mission: Jahrzehnte alte Kalbablagerungen und teils noch viel ältere Farbschichten abtragen.

Seit einer Woche ist die Firma Kärcher im Einsatz, um die beiden 180 Jahre alten Brunnen auf dem Geschwister-Scholl- und dem Professor-Huber-Platz zu reinigen, bevor diese dann bis Oktober aufwändig saniert werden können. Gesamtkosten für die Erneuerung: um die 1,8 Millionen Euro. Die Reinigung erfolgt im Rahmen des Kultursponsorings gratis. Zwei Mitarbeiter sind vier Wochen mit je einem Gerät pro Brunnen im Einsatz.

Gegendruck von 15 Kilogramm: Arbeit wie Fitnessstudio

„Das ist körperlich sehr anstrengend“, erzählt Nick Heyden, Spezialist für Reinigungsprojekte an historischen Bauwerken, bei der Baustellen-Begehung. Kein Wunder: 1000 bar Druck ist ungefähr sechs Mal so stark wie die Kraft des stärksten Reinigers für den Privathaushalt. Er hat beispielsweise bereits den Obelisk am Place de la Concorde in Paris gereinigt. Seine Firma ist weltweit im Einsatz und zeichnet sich unter anderem auch für die Säuberung der vier Präsidenten am Mount Rushmore National Memorial in den USA oder der Christusstatue in Rio de Janeiro verantwortlich. „Der Gegendruck des Strahls mit etwa 15 Kilogramm ist enorm – da spart man sich das Fitnessstudio,“ sagt Heyden lachend. Dennoch ist die Arbeitsweise des Geräts präzise und schonend, es kommen keine Reinigungsmittel zum Einsatz – schließlich sind die Brunnen denkmalgeschützt.

Wasserfontäne sprudelt danach höher

Die Kalk- und bis zu 15 Farbschichten werden bis auf die Zinkhaftgrundierung entfernt, da diese sich noch in einem guten Zustand befindet. In einem späteren Schritt kommt schließlich eine neue grüne Farbschicht auf die Oberfläche. 1958 fand die letzte große Restaurierung der Brunnen statt. Das Metall und die Technik müssen dringend erneuert beziehungsweise restauriert werden. „Im Wasserrohr etwa hat sich ein riesiger Kalkrand gebildet, der den Wasserfluss erschwert“, erklärt Gerhard Huber vom Planungsbüro. „Nach den Arbeiten wird die Fontäne statt der bisherigen 50 Zentimeter wieder 75 Zentimeter hoch aufsteigen, auch der Wasserschirm wird dann wieder gleichmäßiger sein.“

Der Reinigungsexperte entfernt Kalk, Schmutz und Farbschichten © Marcus Schlaf